¿A qué se juega en el pueblo?

Ir en bicicleta, invertir la tarde en los columpios o comprando chucherías en el bar de la plaza, pasar a buscar a los amigos y merendar en su casa o jugar en el frontón durante horas son algunas de las formas de entretenimiento que seguro que conocen los que han pasado su infancia en el mundo rural. Aunque las posibilidades de diversión, como en la ciudad, varían en función de la época del año y de las inclemencias del tiempo, ya que en el pueblo el mejor espacio de juego es la calle.

En verano cualquier escenario es bueno para hacer una expedición. Ya sea la piscina, la chopera -área arbolada que existe en casi todos los municipios- o las calles y callejones, cualquier rincón puede esconder un misterio que debe ser desvelado. La bicicleta es el medio más usado por los jóvenes, tanto como forma de transporte como de entretenimiento. Las plazas también son un buen lugar para reunirse con los amigos cuando el tiempo lo permite y, en el caso de que las condiciones climáticas impidan permanecer al aire libre, cualquier casa es susceptible de convertirse en ludoteca.

