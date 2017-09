¿Pueden desaparecer los exámenes de septiembre en Aragón?

Cientos de alumnos aragoneses de ESO, Bachillerato y FP comenzaron el viernes pasado -y continúan este lunes- los exámenes de septiembre. Estas pruebas extraordinarias están cada vez más en entredicho. Varias comunidades autónomas las han eliminado, trasladándolas a finales de junio. En Aragón, cada vez más voces piden que se revisen estos exámenes y el Departamento de Educación ha dicho que "lo va a estudiar".

Los exámenes de septiembre han ido y venido en Aragón según las distintas leyes educativas. Desde 2003 hasta 2011, los exámenes de recuperación de Secundaria se realizaban en junio. En 2012, muchas comunidades volvieron a ponerlos en septiembre. Pero la experiencia no ha demostrado que en general se mejoren los resultados académicos y varias comunidades están volviendo al sistema anterior, como Madrid, La Rioja, Castilla y León y Castilla La Mancha. País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y Canarias llevan años con exámenes de recuperación en junio en algunos cursos.

En Aragón, la federación de asociaciones de padres de la escuela pública (FAPAR) es quien más ha defendido la supresión de los exámenes de septiembre. "Creemos en la evaluación continua y lo ideal es que no existieran pruebas extraordinarias. En todo caso, estos exámenes de recuperación no deberían ser en septiembre, porque no mejoran los resultados, incrementan la desigualdad, no permiten el descanso de los alumnos y crean problemas organizativos en los centros. Nuestra propuesta es que estos exámenes se hagan a principios de julio, con tiempo suficiente para su preparación en los propios centros. Y sin que se reduzca el número de días lectivos para todos", señalan desde FAPAR.

Cambio en la postura de los profesores