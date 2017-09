Lambán defenderá su liderazgo en el PSOE de Aragón para evitar una bicefalia "desastrosa"

Un día después de que se conociera la candidatura de su hasta ahora única rival, la exedil y aspirante avalada por Ferraz Carmen Dueso, Lambán aprovechó un acto como presidente (una visita al museo Pablo Serrano para conocer la exposición sobre el rodaje de Viridiana) para anunciar su intención de defender su liderazgo en el PSOE aragonés. Lanzaba así el mensaje de que los dos puestos "están indisolublemente unidos", como dijo el día anterior en el comité regional.

Afirmó que opta a repetir en la secretaría general del PSOE-Aragón porque considera "imprescindible preservar y fortalecer la estabilidad" del Ejecutivo autonómico. A su juicio, "poner en riesgo este bien político resultaría contraproducente para los socialistas y para Aragón".

"Pregúnteme el día 8"

En su intervención planeaba el convencimiento en el PSOE de que el presidente convocará elecciones si sale derrotado en las primarias. Aunque no lo confirmó, tampoco lo descartó. Bajo la tesis de que las bicefalias (en las que el presidente autonómico no es también el líder del partido) "terminan en fracaso", son una práctica "indeseable" y "una mala idea", Lambán respondió a la pregunta de si habrá elecciones en el caso de que no revalide su puesto:"Primero, no pienso perder y, segundo, pregúnteme eso el día 8 por la noche". Sonó a órdago a todos aquellos que en el PSOE cuestionan su liderazgo.

En un clima de crisis interna, Lambán consideró que su candidatura será la más proclive a la unidad y prometió una ejecutiva de integración. Por otro lado, consideró que es la persona adecuada para mantener "la senda de renovación" iniciada en 2015 en las Cortes de Aragón y que quiere trasladar "a otros ámbitos de la organización".

Lo dijo justo antes de referirse a Zaragoza ciudad, que concentra el mayor número de militantes del PSOE y donde Dueso, que lidera la agrupación Norte, puede tener más apoyo. Abrió por tanto la puerta a que con la vista puesta en las elecciones de 2019 haya cambios en la dirección del PSOE en la capital, actualmente bajo el control del portavoz municipal, Carlos Pérez Anadón. Con el trasfondo del desplome electoral en las grandes ciudades, prometió un cambio drástico. Anunció "una renovación profunda" de los programas electorales, así como la creación de secretarías en su ejecutiva que atenderían de forma específica la situación de la capital aragonesa.

Pero sobre todo confirmó la creación de una nueva estructura orgánica en la ciudad, una agrupación que englobaría las de los barrios y que contaría con un secretario general elegido en primarias. Dirigiría la política municipal "sin intromisiones" y controlaría las listas electorales.

Lambán se refirió a su principal debilidad: el aval que ha obtenido la candidatura de Dueso por parte de la dirección federal. En primer lugar, consideró que "todas las candidaturas que van a concurrir a estas primarias están alineadas con Ferraz". Pese al grave enfrentamiento entre Sánchez y Lambán, el líder aragonés, que respaldó a Susana Díaz en las primarias de mayo, proclamó su lealtad al actual secretario general. Negó haber recibido presiones de Ferraz para no presentarse y dijo que la dirección federal es neutral. "No he oído a Pedro Sánchez apostar por ningún candidato, ni en Aragón, ni en otra comunidad", aseguró.

Respecto a su contrincante, recordó que fue 12 años concejal con Belloch, estuvo en el comité federal y, en la actualidad, es miembro de la ejecutiva regional. Se mostró dispuesto a participar en debates con ella o cualquier otro candidato durante la campaña. Pero las cargas de profundidad las reservó contra el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, que ha garantizado el apoyo de la federación oscense a Dueso.

Dijo que Gracia, que fue mano derecha del expresidente Marcelino Iglesias durante su mandato, "es la primera vez" que apoya a una candidatura alternativa a un presidente autonómico. Le recordó que, durante la etapa de Marcelino Iglesias en la DGA, Gracia y él fueron "los principales actores" en "preservar" la figura del exjefe del Ejecutivo autonómico y actual senador como secretario general del PSOE-Aragón y presidente. "Pero eso era hasta ahora. Ahora pasa otra cosa distinta y tendrá que ser Miguel Gracia quien lo explique", concluyó.