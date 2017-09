La "invisible" misión de una reservista aragonesa voluntaria frente a la costa africana

Embarcada durante dos meses frente a la costa africana, la teniente médico María del Pilar Servera Orga ha visto concluir este verano la misión Africa Partnership Station (APS), a la que la Armada Española ha acudido por décimo año con la meta de cooperar con los países ribereños y mejorar su seguridad marítima.

Servera, quien forma parte de la Reserva Voluntaria desde 2007, relata el "invisible", de cara a la sociedad, pero "fundamental" cometido que ha llevado a cabo como sanitaria junto a las Fuerzas Armadas entre los meses de abril y junio, en el marco del Plan de Diplomacia de la Defensa.

"A los médicos militares no se nos ve, pero somos los cimientos de cualquier misión y saber que estamos da confianza y estabilidad. Lo mejor es que no se note que estamos, pero sobre todo, que no se nos necesite", explica la teniente médico aragonesa, quien también fue activada de febrero a junio de 2016 para integrar la anterior etapa del mandato español en las aguas del continente negro.