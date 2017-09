La familia de Mel Capitán denunciará a quienes la insultaron tras su muerte

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala que "el desgraciado fallecimiento de Mel Capitán provocó un aluvión de improcedentes comentarios que, en modo alguno, pueden ser tolerados por ninguna sociedad que quiera considerarse desarrollada, libre e igualitaria".

Por ello, Anatur advierte que perseguirá legalmente a los culpables, sin que el proceso suponga ningún coste a la familia. “Las actuaciones serán sufragadas con el dinero recaudado”, aclara el escrito, haciendo referencia a una campaña de obtención de fondos que se inició tras la muerte de Capitán y acumula más de 3.500 euros.

Fuentes de Anatur adelantan que, debido a las limitaciones económicas, “en caso de no poder llevar ante la justicia a todos los que insultaron a la joven cazadora, se dará prioridad a perseguir a quienes lanzaron acusaciones de mayor relevancia”.

Cabe recordar que el perfil de Facebook de Capitán se llenó de mensajes tan graves como “Adiós Mel, has hecho un favor a la naturaleza”, “sería mejor si todos los cazadores siguieran tu ejemplo”, “que te violen en el infierno” o “menos mal que te has matado, es lo único bueno que has hecho últimamente”.

“Uno de los principios básicos de Anatur es la defensa de los derechos y libertades de las personas y, más en concreto, la de los habitantes de las áreas rurales de España. Entre nosotros, siempre está presente el objetivo de proteger una vida digna para todos”, añaden las mismas fuentes del partido, antes de concluir afirmando que “es el momento de devolver la dignidad a Mel Capitán y de castigar a cada individuo que traspasó los límites de la decencia”.

Esperanza Tomás se ha comprometido a firmar cuantos documentos sean necesarios para el buen fin de las acciones legales, así como a comparecer en las actuaciones judiciales en las que su presencia sea requerida.

Manifestaciones del mundo rural

El pasado 31 de julio, alrededor de 1.000 cazadores se manifestaron en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar al Gobierno una reforma del Código Penal que frene la impunidad en las redes sociales. La concentración, organizada por la Real Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de Caza y Fundación Artemisan, ejerció de antesala de otra gran manifestación que, según ha podido conocer este periódico, tendrá lugar al finalizar el verano.