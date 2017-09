Anento: un municipio con belleza a escala y fútbol a distancia

Anento es el municipio más pequeño de los integrados en la red de pueblos más bonitos de España: su ingreso a este selecto club se oficializó en 2015. La mera existencia del núcleo urbanizado tiene algo de milagroso a día de hoy, ya que en la década de los setenta estaba despoblado. Durante algunos años, solamente un pastor (José María, ya fallecido) hacía su vida en el término municipal. Ahora hay algo más de cien personas censadas, que no llegan a cuarenta en lo tocante a residentes todo el año. La iglesia, el castillo, el entorno majestuoso dominado por el color rojizo de las rocas y el verde de la zona boscosa... todo estaba ahí, pero no había quien lo disfrutara, admirara o cuidara. Las casas hechas polvo, las calles abandonadas (sin asomo del actual empedrado)... un cuadro. Durante algo más de treinta años, Anento aplicó en sus entrañas la teoría que ha popularizado Simeone en el Atlético de Madrid el último lustro: partido a partido, un reto a la vez, con perspectiva pero sin olvidar jamás el paso siguiente. Y el fútbol ha sido, precisamente, uno de los motores de ilusión para el pueblo, aunque no se juegue federativamente en su término municipal. El Anento F.C. saca pecho en Zaragoza, donde evoluciona como local ante la imposibilidad actual de hacerlo en el pueblo.

Rosa Fernández lleva 22 años en Anento: allí le llevó la vida y ahí han crecido sus hijos. Sus padres, además, tenían raíces en el pueblo. "Trabajo en la oficina de turismo; lo que siempre suelo decir es que no nos consideramos más o menos bonitos que otros, simplemente hemos dado valor con mucho trabajo a lo que teníamos, y lo preservamos. A los visitantes se les pide algo sencillo: que lo dejen todo como lo encontraron. Como en todos los puntos de esta red a la que entramos en 2015, no hay coches dentro del pueblo, tenemos un entorno bonito y el patrimonio, tanto el histórico como el habitacional, está cuidado. Nos hacen auditorías y si queremos pasarlas, no podemos distraernos: hay que atender a los detalles".