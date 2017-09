El PSOE-Aragón abre hoy el proceso de primarias en un clima de tensión y división

Salvo sorpresas, la votación se producirá el 8 de octubre y el congreso a finales de mes o principios de noviembre. La previsión es que a partir de ahora se abra un plazo de 10 días para recoger avales. En principio, serán necesarios un 10% de los militantes (cerca de 800 apoyos), pero en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de rebajar ese porcentaje al 3%, una decisión que permitiría abrir la carrera de las primarias a más candidatos.

Pero al margen de las cuestiones organizativas y de lo que ocurra hoy en el comité regional, la decisión de Sumelzo cambia por completo el escenario. Ante las dudas de la diputada ejeana, Ferraz ya manejaba como alternativa la opción de la ex teniente de alcalde de Zaragoza Carmen Dueso, quien lideró el triunfo en la ciudad de los sanchistas frente a Susana Díaz.

Aunque la dirigente de la Agrupación Norte de Zaragoza, la más numerosa de Aragón, opta por guardar silencio, está previsto, tal y como acordaron ayer en Ferraz, que la semana que viene presente su candidatura para disputar la secretaría general del PSOE-Aragón a Javier Lambán, presidente del Gobierno autonómico. La exconcejal cuenta con el respaldo oficial de Sánchez y de los sectores enfrentados a Lambán en Aragón, como el PSOE de Huesca, que aunque defiende el acuerdo ha dejado claro que respaldará la decisión de la federal.

Pese a las presiones recibidas de Ferraz para renunciar a su candidatura y propiciar un relevo pactado en la secretaría general del PSOE-Aragón, Lambán tiene previsto anunciar mañana que optará a la reelección. Apostará por el acuerdo y la integración del sector sanchista, como hizo antes del congreso federal de junio, a la espera de los movimientos de sus adversarios.

Pero la renuncia de Sumelzo abre muchos interrogantes por el rechazo que genera Dueso en una parte del sector sanchista, que no la ve con opciones de desbancar a Lambán. De hecho, no está claro que los partidarios de Sumelzo cierren filas con Carmen Dueso, que tiene el aval del buen resultado obtenido por el sanchismo en Zaragoza capital. No en vano, la ciudad y su futuro es una de las claves del futuro congreso del PSOE Aragón, dado que muchos reclaman cambios drásticos, como que el portavoz municipal, Carlos Pérez Anadón, dé un paso atrás de cara a 2019, se cree la agrupación de Zaragoza ciudad y se adelanten las primarias a 2018.

Sumelzo se desmarca de Dueso

Diversas fuentes confirmaron que entre los fieles a Susana Sumelzo cundió ayer la decepción al conocer que la opción que representará al sanchismo en Aragón era Carmen Dueso. Ante las quejas, las citadas fuentes indicaron que incluso Sumelzo lanzó un comunicado interno a sus fieles en el que se desvinculó de la decisión de Ferraz. "Yo no formo parte de esa toma de decisión de Ferraz, si es que es cierta. Y no negociaré candidaturas con nadie que no haya sido parte de el proceso de renovación que trabajamos para que Pedro Sánchez fuese secretario general", dice el texto. En el citado comunicado interno niega haber negociado con Lambán y rechaza hacerlo en el futuro. "La renovación del partido empieza por el fin de las mesas camilla", dice el texto.

No obstante, todas las fuentes expresaron sus dudas de que de esta división entre los sanchistas pueda surgir un tercer candidato que acompañe a Lambán y Dueso. Es más, indicaron que con Dueso puede ser más sencillo cerrar un pacto de integración.

De momento, la provincia zaragozana –no la capital, donde Dueso tiene bastante apoyo–respalda casi en bloque a Lambán, salvo el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau, y el de Cariñena, Sergio Ortiz, mientras que Teruel, donde ganaron los sanchistas en mayo, parece que sigue dividida. El PSOE-Huesca que apostó por un acuerdo entre las partes, ya dijo que no se enfrentaría a Sánchez y que apoyaría su decisión.

Por el momento, Ferraz mantiene el pulso contra Lambán, uno de los barones a los que Sánchez tiene como objetivo tras la batalla con Díaz y especialmente tras los fracasados ataques contra el valenciano Ximo Puig, la presidenta de Andalucía y el castellanomanchego Emiliano García-Page.