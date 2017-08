Urriés: historia labrada en un siglo que quiere hacerse saga

El pasado 1 de julio, la productora zaragozana Cinemasens estrenaba el documental ‘Aragón a principios del siglo XX, Urriés’, en el que se abundaba sobre un intervalo temporal especialmente significativo para esta pequeña localidad cincovillesa, cercana a Sos y a apenas 15 kilómetros de Sangüesa (Navarra). Este mismo verano se ha cortado la cinta para el museo etnográfico local; poco antes, en la primavera, el pueblo entero (38 habitantes censados) se involucró en la recreación de una fotografía de 1923, con algunos rostros presentes en ambas instantáneas: uno de ellos, el de Asunción García Remón (95 años), quien junto a su prima Máxima Remón (confiesa, muy orgullosa, sus 93) protagonizaba el referido documental, en cuyo equipo técnico figura la nieta de Máxima, Noelia Revilla.

No se vayan todavía, aún hay más. Mucho más. "Cuando éramos pequeñas, este pueblo tenía tres escuelas –apunta Máxima– y en el recodico de mi casa nos juntábamos dieciocho niños, seis que éramos nosotros y otros doce más. En invierno nevaba mucho y para ir a la escuela había que palear. Yo me fui a los 18 a Zaragoza, luego, Alicante, Jaca, Lérida, Zaragoza y los veranos, aquí, que me casé con un militar".