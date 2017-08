Yoestoylocopor, ¿qué nos hace perder la cabeza?

Por el arte, la vida, la cultura, el deporte, los canelones de mi madre… cada uno es libre de perder la cabeza por lo que quiera, pero no siempre es fácil confesarlo en público. Precisamente esto es lo que pretende la iniciativa de la Fundación Rey Ardid, una campaña que nace con el objetivo de acabar con el estigma que existe en torno a las enfermedades de salud mental.

Se trata de una campaña capitaneada por el artista local Sergio Muro, quien además de reconocerse un loco por muchas cosas -como pintar, correr, amar o reír- coordina el Espacio Visiones de la Fundación, un centro ocupacional que pretende, a través de la creación y expresión de diferentes disciplinas artísticas, promover la creatividad de personas con discapacidad mental.

“Queremos acabar con este estigma, normalizar la enfermedad y tratar de sensibilizar a los aragoneses y a la sociedad en general”, explica Muro. “El año pasado, con motivo del 25 aniversario del Grupo Rey Ardid, iniciamos una campaña que lleva por nombre ‘Una semana de locos’ y que este año celebrará la segunda edición del 3 al 10 de octubre”, añade.

Cada 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental. En Zaragoza, la fecha cae en plenas fiestas del Pilar. “Decidimos darle la vuelta a esta situación y aprovecharlo para invadir la calle –la plaza San Felipe- acercándonos a la ciudadanía y dándonos a conocer de una manera lúdica que nos permita cambiar la percepción de la sociedad hacia este colectivo”, afirma Muro.

En opinión del artista, es muy importante no etiquetar a las personas, y ser conscientes de que es algo que le puede tocar a cualquiera. “Todos podemos traspasar esa línea en un momento dado de nuestra vida… y muchas veces no nos damos cuenta de que estas personas tienen unas capacidades que nosotros no poseemos. Al final, todo el mundo puede aportar algo en la sociedad si se le dan las herramientas necesarias”, asevera.

A través de las principales redes sociales, como Facebook y Twitter, figuras del panorama cultural aragonés y nacional se han ido sumando a la campaña con el hashtag #Yoestoylocopor. “Hasta la fecha han participado los actores de Oregón Televisión, fotógrafos, periodistas y otras figuras de diversos ámbitos culturales y profesionales”, añade Muro.

A lo largo del mes de agosto conocidos actores aragoneses como Luis Rabanaque, Laura Gómez-Lacueva y Rafa Maza; Rosa Pérez, presentadora del programa Noches de Verano de RNE; José Antonio Bernal, humorista gráfico de El Jueves; los fotógrafos Julio Marín y Mas Mastral, los músicos Lucio Cruces, Alex Güerri y Chema Peralta; los artistas Domix Garrido de Murcia y Juan Carlos Villalba de Canarias, o incluso empresas como TermoEuropa de Arnedillo han participado en esta iniciativa contra la discriminación de personas con problemas de salud mental y han reconocido aquellas cosas que les vuelven locos.

“Participar es muy fácil, solo hay que compartir en Facebook una foto con la etiqueta #Yoesoylocopor junto a aquello que nos vuelve locos, sin olvidar mencionara @GrupoReyArdid y @SergioMuro para poder recopilar las publicaciones”, explica Muro.

Un estigma de doble cara

Marigel Pinilla, coordinadora de Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial de Zaragoza perteneciente a la Fundación Rey Ardid, asegura que la sociedad tiene una “asignatura pendiente” a la hora de acabar con el tabú que supone hablar de un problema de salud mental. “Al final es una enfermedad más, y como tal hay que atenderla”, explica.

A lo largo de estos 25 años, la Fundación Rey Ardid -en la que se atiende a unas 300 personas-, se trabaja, día a día, por conseguir ofrecer una red básica -“pero bastante completa”, destaca-, para cualquier persona con una enfermedad mental. “Cuando empezamos en el año 91 prácticamente no había ningún recurso de salud mental en Zaragoza, pero todavía queda mucho camino por recorrer y atajar el problema en el medio rural”, reivindica.

Además, asegura que muchas veces son los propios usuarios los que acaban por creerse estos prejuicios, algo que puede marcarles durante toda su vida: “La mayoría de las veces todo este tipo de apariciones públicas les cuestan. Por eso, en estas campañas participamos más los profesionales y familiares, pero poco a poco ganamos esta batalla y conseguimos que se vayan implicando” asevera Pinilla.