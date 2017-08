Los agricultores retoman este viernes la movilización por la crisis de la fruta de hueso

Agricultores de Aragón y Cataluña tienen previsto realizar cortes puntuales de tráfico en la AP-2 en Fraga. Los productores partirán de sus respectivas comunidades y se juntarán en la rotonda de la salida 446 dirección a Soses (Lérida).

Reclaman aumentar el cupo de retirada de fruta dulce ante la difícil situación que atraviesa el sector por la gran cantidad de excedentes que se acumulan como consecuencia del veto ruso.

El presidente de ASAJA Huesca, Fernando Luna, ha indicado que urge tomar medidas. "La situación es muy grave y muy preocupante porque si esto no se soluciona vamos a tener este problema este año y el año que viene y aquí hay que tomar unas cuantas medidas y nosotros lo que estamos reivindicando es un plan de choque de retirada de nuestro producto perecedero que tenemos en el árbol y las cámaras llenas y no nos lo retiran", ha relatado.

El representante del sindicato UAGA, Manuel Rausa, ha reclamado una mayor planificación para solucionar un problema que no han creado los agricultores. "Hay que dejar muy claro que el problema nos viene del veto ruso del año 2014, un problema político que no hemos creado los agricultores y mucho menos los fruticultores y ese problema se ha vuelto estructural porque la Unión Europea no ha puesto ninguna solución", ha precisado.

El próximo 6 de septiembre está prevista una concentración en Madrid ante el Ministerio, si hasta entonces no se amplía el cupo de retirada.