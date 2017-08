Una asociación alerta de prácticas comerciales agresivas en los contratos de gas y electricidad

Según informa la entidad en una nota de prensa, en las últimas semanas se ha detectado un aumento del número de quejas y reclamaciones de consumidores en la ciudad de Zaragoza que denuncian prácticas comerciales "abusivas o agresivas" por parte de comerciales que visitan los domicilios particulares para conseguir clientela para empresas suministradoras de electricidad o gas.

La asociación de Consumidores advierte de que las campañas de estos comerciales afectan especialmente a las personas mayores, que son el sector de consumidores más proclives a ser víctimas de este tipo de prácticas comerciales agresivas.

Según esta organización, estas prácticas las llevan a cabo determinadas empresas o consultoras cuyo personal está dirigido precisamente a la captación de clientes y que suele cobrar comisión por contrato firmado, lo que "les hace en ocasiones pasar del límite de lo tolerable a la hora de abordar al consumidor".

El comercial que abusa de estas prácticas, alerta la asociación, suele identificarse como miembro de la empresa suministradora de la electricidad o el gas del consumidor, pero "nunca dice de qué empresa viene" y solicita al consumidor una factura o recibo pagado de la luz, lo que le permite conocer la empresa suministradora, el NIF del cliente, las tarifas o el tipo contratación.

En la práctica, advierte la entidad, en muchas ocasiones se realizan cambios de compañía suministradora, de tarifas o incluso de servicios contratados, de los que el consumidor es desconocedor, y que pueden conllevar mayores gastos para éste y otros problemas.

La asociación asegura que este tipo de prácticas son "un engaño al consumidor, al que se le promete una cosa, haciéndose pasar por una empresa a la que en numerosas ocasiones el comercial no pertenece, y presionando al consumidor para que firme en el momento una nueva contratación de tarifas y servicios que en numerosas ocasiones tampoco le beneficia en nada".

Recomendaciones

Por ello se recomienda no dejar entrar a nadie en el domicilio particular; no entregar facturas, recibos ni ningún tipo de documentación en la que se pueda entregar datos de carácter personal a terceras personas; identificar con claridad al comercial y a la empresa de la que viene y no firmar nunca en caliente nada.

En caso de duda se aconseja abstenerse de firmar en el momento, y consultar a asociaciones de consumidores, a las administraciones competentes en materia de Consumo, o incluso a las propias empresas suministradores; utilizar la posibilidad de desistir en los 14 días posteriores sin penalizaciones ni tener que justificar motivo alguno y denunciar los casos fraudulentos.