Ejea de los caballeros: Más de medio siglo para un coso emblemático.

Los talentos aragoneses también han encontrado tradicionalmente un vehículo de expresión en la plaza cincovillesa. Fueron célebres las corridas mano a mano de Peropadre y Jesús González ‘El Tano’; Raúl Gracia ‘El Tato’ también protagonizó grandes tardes en Ejea, que en 2003 tuvo el orgullo de albergar la alternativa de Alberto Álvarez, torero de Valareña (pueblo de colonización perteneciente al municipio de Ejea de los Caballeros), quien sigue en activo. En los años ochenta también destacó el novillero local Carlos Casanova, y posteriormente se hizo notar Héctor Berges.

"La idea era tomar la efeméride como base para mirar hacia atrás y desentrañar las claves de la profunda afición taurina que hay en Ejea", comenta Asunción Gil. "Cerca de Ejea hay abundantes muestras en yacimientos de la época romana tardía con estelas y aras taurobólicas: podemos encontrarlos en Los Bañales, Farasdués, Sofuentes o Layana. El toreo a pie se impuso en el siglo XVIII. En Ejea, no obstante, se sabe de festejos taurinos desde 1657, cuando al virrey de Aragón ‘le corrieron toros’ a su paso por la Villa".

‘Me bajo en el palco, por favor’

La plaza ejeana, con capacidad para 7.000 espectadores, es obra del arquitecto Juan Manuel Cárdenas. Tiene un ascensor que lleva del monumento a Peropadre hasta el palco presidencial. José Antonio Gallego, técnico municipal asignado al coso taurino durante los últimos 36 años, bromea al respecto. "Ya veis cómo está, la puerta se quita así -tiene el quicio suelto- y si te digo la verdad, no lo he visto funcionar nunca".. En los mentideros populares, el origen del ascensor de la plaza se asignaba a un capricho de Francisco Franco, rumor que Asunción desmiente de manera categórica. "Es cierto que no es algo muy común, no hay demasiadas plazas con ascensor inauguradas en aquellos años en España, porque en la época no se sentía como una necesidad. Aquí sí lo fue: un concejal que sufría un problema físico pidió que se incluyera en el proyecto, y se incluyó".

El gran Martincho

Su verdadero nombre era AntonioEbassum, y nació en Farasdués en 1708. Torero de fama en toda España, era célebre por su habilidad en el recorte y la suerte de las banderillas. Se convirtió en figura inmortal gracias al genio pictórico de Francisco de Goya; el artista de Fuendetodos lo incluyó en su serie ‘La tauromaquia’. Martincho murió en 1772 y está enterrado en la iglesia del Salvador.

En la primera mitad del siglo XX, y después de que se desechara el uso de la actual plaza de España se habilitaron espacios en distintos puntos del ensanche de Luchán. "Se construyeron -aclara Asunción- diversas plazas de madera: la primera la montó Jesús Sánchez Blasco en 1926. Luego lo hizo Luis Baquedano en 1933, Luis Bericat en 1951... en aquella plaza combatieron más de una vez los populares luchadores locales. En 1955 llegó una última plaza desmontable, de 4.000 espectadores, con Saturnino Lapieza como empresario".

El uso múltiple del recinto incluye desde siempre la celebración de espectáculos artísticos. Este año, el Ayuntamiento ha invertido una partida de 42.000 euros en obras de mejoramiento de la plaza, empezando por la barrera y el estribo. También se han cambiado muchas tablas del ruedo y las instalaciones sanitarias, además de instalar fibra óptica. También está prevista la colocación de celosías metálicas en las puertas de acceso y de mallas de nylon para evitar que entren aves, que subirán la inversión a aproximadamente 70.000 euros.

Los cuatro grandes representantes de la lucha libre local hicieron historia por todo el mundo

Los hermanos Félix y Emilio Lambán, Antonio Posa y Antonio Morlans forman el cuarteto dorado de la lucha libre ejeana. Su época de éxitos deportivos se centra en las décadas de los cincuenta y sesenta, cuando tres de ellos lograron campeonatos mundiales, además de viajar profesionalmente por todo el mundo. El pionero y más célebre de los cuatro fue Félix Lambán, seis veces campeón de Aragón, dos de España, una de Europa y otra del mundo de los pesos pesados en 1954. Hasta 1966 hizo giras en solitario y formando pareja de combate con Eduardo Castillo. El boxeador galo y actor de cine Lino Ventura mostró su admiración por la técnica de Lambán, especialmente por la que fue su llave más famosa, ‘la corbata invertida’. Antonio Posa, por su parte, fue campeón mundial de pesos medios en 1962, y Morlans obtuvo ese mismo título en 1963. Emilio Lambán no obtuvo títulos mundiales, pero sí regionales e innumerables triunfos como profesional. La historia de estos cuatro titanes está perfectamente recogida por el escritor ejeano Juan Herranz en su libro ‘Los luchadores de Ejea’.

Los conciertos de este verano: Leiva, Carmen París, Aurora Beltrán, Joaquín Pardinilla...

El anfiteatro de la Ciudad del Agua en Ejea, con capacidad para 800 espectadores, ha albergado durante siete sábados de este verano la VII edición de los Conciertos del Agua, de acceso gratuito. El navarro Serafín Zubiri, acompañado de la orquesta Esenzia, abrió el programa el 8 de julio; le siguió otra navarra, Aurora Beltrán, y el tercer sábado fue el turno de Carmen París, acompañada de piano y percusión. El 29 de agosto actuó Patax, banda de jazz-fusión asentada en Madrid, a la que sucedió el 5 de agosto el aragonés Joaquín Pardinilla y su sexteto, que maravilló a los presentes con las piezas del último disco de su trayectoria, ‘Guatizalema’ a pesar de la pertinaz lluvia que acortó el recital. El tango de Camerata Contrapunto y la música sefardí de Ana Alcaide cerraron el programa de este año, que echó el telón anteayer. Ahora llegan las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Oliva, que traerán como aperitivo de masas el día 25 a las ídolas de adolescentes Sweet California, al ex miembro de Pereza Leiva al día siguiente (ambas actuaciones se celebrarán en la plaza de toros) y al violinista Ara Malikian el día 29 como platos fuertes de un amplio elenco artístico.

LOS IMPRESCINDIBLES

San Salvador

La emblemática iglesia ejeana fue declarada monumento histórico artístico en 1931, y ha sido restaurada en las últimas décadas. Destacan sus portadas románicas (en la imagen, la oeste), realizadas por el ‘maestro de Agüero’.

Tako, 33 años de rock

A principios de 2016, la banda liderada por Mariano Gil ‘Rones’ sacó su decimoséptimo álbum, ‘30 pasos’. Tako, fundado en 1984, es uno de los proyectos más longevos del rock español entre las bandas activas.

Ocho pedanías

Además del amplio núcleo urbano de la villa de Ejea, el término municipal cuenta con ocho pedanías: Bardenas, Rivas (la más antigua de todas), Pinsoro, El Bayo, Farasdués, Sabinar, Santa Anastasia y Valareña.

