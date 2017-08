Una aragonesa, primera oficial del Ejército del Aire en asumir el mando de una unidad

La oficial aragonesa no es la única de su familia que ha desarrollado su carrera en el Ejército español. Su hermana, Teresa de Jesús Mañas Brugat, es capitán del Grupo de Regulares núm. 52 de la Comandancia General de Melilla. Entre sus antepasados figuran, además, dos hermanos de su abuela materna que participaron en el desembarco de Alhucemas; y también su bisabuelo por línea materna fue oficial de la Guardia Civil.

Para ambas hermanas, que han abierto camino en sus respectivas trayectorias, el mundo militar estuvo presente “desde que éramos pequeñas a través de las fotos, los libros militares y los uniformes que había en casa”, recuerda Pilar Mañas.

De vuelta a su primer destino

La comandante Mañas, controladora de tránsito aéreo, tiene bajo su mando la unidad ECAO que coordina entre otras misiones de Estado, además del transporte aéreo de Casa Real, Gobierno y autoridades, misiones de ayuda humanitaria, aeroevacuación, repatriación y traslado a zonas de operaciones.

Mañas se formó en la Academia Militar del Aire, en San Javier (Murcia) a mediados de los 90. Precisamente, su primer destino al salir de la Academia fue la ECAO. “Me confieso afortunada y orgullosa al volver al lugar donde inicié mi carrera profesional. Siento que tengo la obligación de dar todo lo que personalmente y profesionalmente sea capaz para llevar a cabo mi mandato, y conseguir que la unidad mantenga el prestigio y la profesionalidad que le caracteriza”, subraya.

Entre su primer destino y la reciente toma de posesión de la jefatura de la ECAO la comandante también estuvo destinada en la base de Torrejón, durante 10 años, en el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), un periodo apasionante donde asumí la responsabilidad de ser coordinadora de misión SAR y guiar las búsquedas de los medios aéreos. Cuando una misión finalizaba con éxito y se lograba rescatar una aeronave accidentada era muy reconfortante saber que se había logrado salvar vidas”, relata. Tras una década de servicio en el SAR, Mañas fue destinada en el 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas, también en Torrejón: "Fueron unos años muy buenos -recuerda- y guardo un cariño especial de aquella etapa”.

"Sin problemas"

Su carrera en el Ejército ha transcurrido igual que el lema de la unidad que dirige: “Sin problemas”. Cuando comenzó su formación militar “las mujeres éramos minoría absoluta -señala- pero el hecho de ser mujer no ha supuesto ningún tipo de obstáculo. Hoy en día las oportunidades son iguales para todos. Desde mi experiencia personal puedo decir que he estado perfectamente integrada y nunca he sentido ningún tipo de discriminación”, asegura.

Tras su nombramiento, Mañas recibió a través de las redes sociales la felicitación de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. “Tuve el honor de que que la ministra me diese la enhorabuena a través de Twitter. Es algo que ha tenido una repercusión mediática inesperada, más de la que se esperaba”, reconoce.

Sobre la progresión en su carrera militar, Mañas expresa que “de momento hay que concentrarse en esta etapa y dar el máximo. En esta profesión nunca se deja de estudiar para mejorar y perfeccionar conocimientos. Por tanto, aún me quedan mucho por recorrer”.

Para la comandante Mañas, su ciudad natal siempre está presente en su vida. “Hace unos días fui a hacerle una visita que tenía pendiente a la Virgen del Pilar. Tengo mucho cariño a mi ciudad y siempre que puedo me escapo a Zaragoza. Además, tengo pendiente volver en septiembre para celebrarlo con mis compañeras del colegio, que fueron de las primeras en felicitarme -añade-. Me siento muy orgullosa de ser aragonesa y aunque hace muchos años que estoy lejos de casa siempre llevo a mi tierra en el corazón”.