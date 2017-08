Ontinar de Salz: Abrir gas y optimizar agua para motivar a un pueblo

En el pueblo abundan los personajes multifunción. Uno de ellos es el concejal de cultura, Miguel Moreno. Ejerce de voluntario de protección civil y es músico: tocó la trompeta en la banda del pueblo, y ha recorrido España como miembro de una charanga. Una de las grandes ilusiones de Miguel es reflotar la banda, que ahora está en barbecho y necesita ilusionar a las nuevas generaciones. "Los instrumentos los tenemos, pero falta gente. Priorizo iniciativas que sí tienen eco, como la incipiente comparsa de Gigantes y Cabezudos".

Varias mujeres del pueblo han colaborado con el ayuntamiento en la reparación y confección de los trajes de los cabezudos, así como en la adición de los gigantes Colono y Colona. "Se está formando lo que será una Asociación Cultural. Servirá de plataforma para coordinar otras iniciativas", afirma Miguel.

Una bala en la pista

Julián Giral tiene 15 años, y lo suyo son los bólidos carenados de dos ruedas impulsados por un motor. Esta temporada compite en la categoría Pre Moto 3 del Campeonato de España de Velocidad. Su padre, Carlos, es el dueño del bar Bretón y presidente del Moto Club local. Julián lleva el número 76 y compite dentro del School Team Estrella Galicia, la cantera de un equipo que tiene en el mundial a estrellas del calibre de Tito Rabat, Jack Miller, Enea Bastianini o Álex Márquez.

Su piloto favorito es Marc Márquez, aunque por el estilo sobre la máquina le comparan más con otros. "Dicen que me parezco más a Lorenzo o a Dovizioso, porque voy fino en la moto, no uso mucho el cuerpo".

En el pueblo, Julián es un chaval más, feliz de estar a remojo en las piscinas locales. Cuando habla de motos, cambia el semblante y hasta el tono de voz. "En la primera parte de la temporada no he ido en el grupo delantero, pero en julio ya llegó el primer podio en Motorland y ahora parece que las cosas van mejor. A ver si mantenemos esta dinámica hasta el final de la temporada. Voy carrera a carrera, el objetivo es pelear por los podios. En el pueblo me apoyan mucho: si las cosas no han ido bien, animan por la calle. Después del día de Motorland, todos me felicitaban".

Riego y contención

Al que también se aplaude desde hace años es a Juan Pablo Domingo, agricultor, que creó en 1998 junto a su hermana la empresa Riegosalz. "Esto nació para solucionar un problema que tenía como agricultor: optimizar el riego por inundación, el más común aquí, y tan denostado. El problema es gastar más agua de la debida. Además del derroche, hay arrastre de fertilizantes, que causa contaminación difusa y empobrecimiento de la tierra. Hay que ajustar tiempos y cantidades. Por eso inventé mi primer juguete, un avisador por radioteléfono". Luego automatizó las compuertas para que la orden de apertura o cierre fuera remota. Esto despertó el interés de las comunidades de regantes, que aplicaron el sistema a canales o embalses.

En 2010 se materializó una posibilidad de negocio en Chile, tras visitas de empresarios andinos a Ontinar. Tras desarrollar un estudio del río Tinguiririca, en el valle de Colchagua (cerca de Santiago), los hermanos Domingo vieron una oportunidad de negocio y nació Riegosalz Chile. Ahora mismo, esta delegación supone el 70% del negocio de la empresa. Una excelente vacuna contra la incertidumbre del sector en suelo patrio.

LOS IMPRESCINDIBLES

Elisa Arguilé

La artista nacida en Zaragoza reside en Ontinar, y trabaja con éxito en la ilustración dirigida al público infantil y juvenil. Resultó ganadora del Premio Nacional de Ilustración 2007 por el libro ‘Mi familia’, escrito por Daniel Nesquens.

Casa Antonio

Es el restaurante más conocido del pueblo, y arrastra muchas visitas de no residentes. Su cocina a la brasa es el principal reclamo, y las especialidades son las alcachofas, conejo y caracoles. Las migas del local también tienen fama.

Yincana de tractores

Se ha hecho en varias ocasiones para las fiestas mayores, y sigue siendo una de las iniciativas con más seguidores. Durante una mañana, subidos a los tractores, varios esforzados compiten en pruebas de habilidad.

