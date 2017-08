El alcalde de Villanueva de Sijena reitera que Cataluña debe devolver los bienes al monasterio

El alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, ha reclamado,a la Generalitat de Cataluña el cumplimiento de la sentencia que obliga a devolver al monasterio de la localidad las 44 piezas que todavía permanecen en el Museo Nacional de Cataluña. Así lo ha reclamado en una entrevista concedida a la Cadena Cope.

Salillas ha recordado que las obras de arte sacro ya deberían haber vuelto hace un año, sin embargo, Cataluña sólo devolvió parte del patrimonio de Villanueva, por lo que se sigue reclamando el resto. El pasado 31 de julio se cumplía el plazo para que esas 44 piezas que se encuentran en el Museo Diocesano de Lérida volvieran a Sijena.

Así, Salillas ha explicado que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca obliga a la Generalitat a devolver las piezas. Sallilas y ha añadido que "el argumento que emplean para no devolver es el del tranporte, dicen que el monasterio no está preparado porque no es un museo, pero no pretendemos que el monasterio sea un museo, lo que queremos es que las obras vuelvan a este lugar, de donde nunca debieron salir".