Mozota: Edu Baos, música desde el cariño para todo el orbe

Cuando se popularizó el dicho cartesiano ‘cogito, ergo sum’ quedó abierta la veda para acuñar frases lapidarias con el mismo formato: verbo, coma, conclusión. Al músico Edu Baos (Zaragoza, 1976) se le podría aplicar la fórmula con los siguiente parámetros: sonrío, luego soy feliz. Su vida cuenta con elementos importantes para que el contexto de la felicidad le siente como un guante: amor, trabajo que le llena, salud, tranquilidad. El que nos ocupa hoy es el refugio que ha elegido como marco vital y profesional: Mozota.

Edu tocó en El Polaco, fue miembro fundador de Tachenko, es guitarrista habitual de Nacho Vegas y, desde hace cuatro años, bajista de una de las bandas más exitosas de España en la actualidad: León Benavente. Tanto Vegas como su actual grupo han grabado en Mozota con Edu: el estudio responde al magnético nombre de El Cariño. "Aquí vivimos Rosana y yo –apunta Edu, en referencia a su pareja– con dos perros. Yo siempre tuve esto en la cabeza: hasta los 16 viví en Movera, cuando estaba menos pegado a Zaragoza. Y el primer estudio lo monté con David Díaz a los 18, cuando estábamos en El Polaco. El seguido fue con Cristian Barros en Miralbueno. El de ahora es el tercero. Estos dos ayudan –comenta, en alusión a sus canes–: al grandote lo trajimos de Cádiz, y a la otra la iban a atropellar, la recogimos esta primavera".

Edu ama el ruido, y en Mozota puede hacerlo sin molestar a nadie: su casa está a suficiente distancia del centro del pueblo. "Aquí es cuestión de ponerse una rutina. La mía, cuando no estoy de gira, es sencilla: me levanto a las ocho de la mañana, hago el jardín, desayuno... y al estudio, un mínimo de siete horas diarias en trabajo de producción y practicar con todos los instrumentos, sobre todo la batería: el bajo y la guitarra los tengo más trillados. Llevamos aquí cinco años: León Benavente empezó poco después y la carga de trabajo subió, claro. Al principio ensayábamos en Madrid, pero era una odisea. Rosana es ingeniera industrial y necesitaba un espacio de trabajo amplio, a mí me pasaba un poco lo mismo y cuando encontramos este lugar, enseguida lo tuvimos claro. Miramos unas 20 casas por los alrededores de Zaragoza y ninguna cuadraba con lo que queríamos. Además, nos gusta que Mozota no sea un pueblo dormitorio, aquí no hay adosados: en invierno hay apenas 60 personas".

Afinar en sol abierto