El segundo accidente mortal en menos de un mes

Las carreteras aragonesas se han cobrado la vida de dos ciclistas en menos de un mes. El accidente mortal ocurrido este viernes por la mañana en la localidad oscense de Estopiñán del Castillo, en el que ha fallecido un ciclista tras colisionar con una furgoneta, se suma al ocurrido el pasado mes de julio en Teruel, cuando un vecino de Cella, de 42 años, fallecía en la Variante Norte de la N-420 tras ser atropellado por un turismo cuyo conductor, un joven turolense, dio positivo en el control de alcoholemia.

Según ha podido saber HERALDO.es, el fallecido este viernes en la provincia oscense, a un kilómetro de Saganta, es un varón de 73 años vecino de Sabadell, si bien se desconoce por el momento si pertenecía a algún club ciclista de Aragón u otra región.

Luis Marquina, presidente de la Federación de Ciclismo, ha manifestado que, en cualquier caso, "sea un ciclista federado o un particular que se desplazaba con su bicicleta para ir al huerto", hace falta una mayor "precaución por parte de los conductores" para acabar con esta lacra. "La clave está en conducir con sentido común. Estamos viendo que el porcentaje de ciclistas y de gente que va en bicicleta está creciendo mucho, por lo que las posibilidades de encontrarnos en un traslado por carretera con una persona en bicicleta también aumentan. Hay que concienciar al conductor de que se puede encontrar con un ciclista en cualquier momento y mientras no haya una grandísima concienciación entre estos colectivos no conseguiremos nada", subraya Marquina.

Tres víctimas mortales en 2016