Aragón lidera en positivo la lista de dependencia con un incremento del 42% de personas atendidas

"De seguir este ritmo, en poco más de 2 años, Aragón habrá acabado con la lista de espera de dependencia. Veníamos de una situación muy difícil y se ha hecho un esfuerzo evidente por hacer las cosas bien. Ahora hay que mantener esa línea y ejercer más presión hacia el gobierno central para continuar profundizando las reformas que se han iniciado", subraya Gustavo García, miembro del Observatorio para la Dependencia en Aragón.

Según el último informe elaborado por este organismo, este saldo positivo de incremento de personas atendidas entre junio de 2015 y junio de 2017 se ha registrado en todos los territorios, si bien con resultados muy desiguales entre las diferentes comunidades autónomas. Así, frente al incremento del 41,9% de personas atendidas registrado en Aragón se sitúa el "exiguo" 6% de Cataluña.

"Es evidente que, en el conjunto del país, se trata de un crecimiento insuficiente, a pesar del innegable avance en un sistema que venía del frenazo de los recortes de 2012", añaden fuentes del Observatorio al indicar que la consecuencia más "cruel" del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido por la Ley de Dependencia.

Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. "Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, es plausible estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación solo en el primer semestre del año asciende a 18.000 personas con la pésima proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio. En España, actualmente, fallecen más de 100 personas dependientes cada día sin recibir la atención, y podemos estimar que en Aragón fallecen en torno a tres cada día", afirma García.

El aragonés José María Navarro, de 94, era una de esas personas que se encontraban en el famoso "limbo de la dependencia" hace apenas un año. Tenía el grado II reconocido desde 2014, pero nunca llegó a recibir esa ayuda. Falleció en agosto, y ahora su familia afronta unos trámites "costosos" para pedir que la administración les dé lo que corresponde, mientras su mujer, enferma de alzhéimer, espera una segunda valoración de su caso. "Hay gente pagando cantidades abismales y haciendo esfuerzos que no tendrían por qué hacer si el sistema de la dependencia fuera el adecuado. Es muy triste que no se cumplan estos casos", lamenta Ángel Sanz, yerno del fallecido y miembro del Espacio de Información, Orientación y Defensa de los Derechos sociales, una plataforma que trata de reivindicar y luchar por los derechos de las personas dependientes en Aragón.

Agilizar los trámites y priorizar la atención a los dependientes severos

A pesar del "innegable" avance que se ha hecho en Aragón, generalizando por ejemplo la teleasistencia sin coste para los usuarios, y de la reducción que se ha registrado "por primera vez en muchos años" del llamado 'limbo de la dependencia', que ha bajado de 10.000 personas a 9.500, los autores de este informe concluyen que la situación "requiere avanzar mucho más" en una línea que ya se ha iniciado: priorizando las prestaciones de servicio sobre las prestaciones económicas y agilizando los trámites para acceder a estas ayudas. "Aragón ha avanzado, pero creemos que todavía tiene que avanzar más. Hay que aplicar procedimientos ágiles y garantistas, que no sean farragosos para las familias. No se pueden hacer tan complejos para una ayuda de 300 euros mensuales, como si fuera una cuantía de cientos de millones de euros", critica García, quien insta asimismo a todas las CC. AA. a atender "a las personas más necesitadas y no a las más baratas".

Así, según denuncia este último informe publicado a finales del mes de julio, las comunidades autónomas estarían reduciendo su lista de espera atendiendo a los dependientes menos urgentes, cuando "debería hacerse el esfuerzo por atender a los más necesitados, que al mismo tiempo son los que no pueden esperar porque tienen peores condiciones físicas y fallecen antes", sentencian las mismas fuentes.

