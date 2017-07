Radio, televisión, jamón, energía... y José Luis Campos

Campos dirigió Antena Aragón entre 2003 y 2006, justo antes de que llegara la autonómica. También hizo el programa de entrevistas ‘El reservado’ con su productora Fields Media, presentado por Luis Alegre. Trabaja en comunicación para la D.O. Cariñena y Matachín, y desde octubre de 2006 es miembro de la Junta Directiva de la Academia de la Ciencias y las Artes de Televisión. Además, el año pasado fue nombrado Mantenedor de las fiestas de Calamocha, un honor singular.

El camino no fue fácil. "Estuve un año de peón al acabar la escuela elemental -recuerda Campos- y me di cuenta de que quería hacer otras cosas. Así que hablé con mi padre y le dije que que me iba a Zaragoza a buscarme la vida: aún recuerdo el olor a Celtas de aquella charla". En Zaragoza vendió enciclopedias y se dedicó a conseguir clientes para una academia en la que estudiaba mecanografía e idiomas. Por edad no podía entrar a una gran empresa como GM o El Corte Inglés, sus grandes ilusiones. Al cumplir la mayoría de edad, la experiencia en la academia le despertó la inquietud emprendedora. "Le dije a un compañero de trabajo, Ángel Muela, que en mi pueblo no había academia: buscamos un préstamo, nos lanzamos... y funcionó".

Ideas en cascada

Luego llegarían muchas cosas más: director comercial en una fábrica de materiales de construcción (aunque antes estuvo un tiempo en fábrica para aprender el oficio), una tienda de deportes durante diez años, un cine con un amigo de Calamocha... también fue concejal por el CDS de Suárez entre 1987 y 1991, cuatro años que le dejaron huella. "Los hijos de los comunes -recuerda- estaban en el Ayuntamiento, hablábamos con la gente, atendíamos peticiones... una de la cuestiones que tuvimos que asumir fue la Feria de Calamocha, que seguí llevando tras salir del Consistorio. También negocié con la empresa Ibertele de Zaragoza, que prometió instalar en Calamocha la capacidad para ver todas las grandes cadenas nacionales de televisión: aún no se veían allí Antena 3, Telecinco o el Plus. Añadían 30 canales extra, además de instalar una televisión local, en la que estuvimos desde 1993 al 31 de diciembre de 2002".

Si José Luis es un terabyte humano de información y vivencias, Jesús Blasco no le va a la zaga. Lo sabe todo, desde la naturaleza del pilotaje de hormigón en la fábrica de Mantas Daudén a la motivación del ‘Rey del jamón’ Domingo Pamplona, pionero en la comercialización de ese gran tesoro calamochino desde 1974. "Empezó a olerse el jamón en Calamocha cuando Domingo puso el primer ladrillo, y ahora vamos a tener el secadero más grande de España".



Domingo, 'El rey del jamón' en su tienda de Calamocha | Laura Uranga

Los jamones de escayola

Domingo tiene las alforjas llenas de anécdotas por una publicidad que le hizo popular entre los visitantes de la zona: los jamones de escayola que colgaba como anuncio al borde de la carretera. "Me los robaban por la noche y luego aparecían tirados en la carretera; una vez, los músicos de Rosendo se pasaron una noche enganchados en los jamones de escayola, y yo avisándoles por la ventana de que no iban a poder comérselos".

Calamocha también es conocida por ser el lugar más frío de España. El 17 de diciembre de este año, la villa rendirá homenaje a sus desafíos mercurianos con la inauguración de un triángulo del frío (el que conforma Calamocha con Molina de Aragón y Teruel) que rememorará el récord de temperatura bajo cero que se ostenta en los dominios de Campos, Blasco y Domingo: menos 30. "Ojo, yo prefiero -apunta Blasco- el frío de Calamocha al de Zaragoza; entre el cierzo y la humedad que tenéis, es más difícil de soportar. Aquí tenemos casas bien aisladas: luego te pones capas, y listos".

LOS IMPRESCINDIBLES

La fábrica de mantas que inspiró al Camp Nou

La ampliación de la fábrica de Mantas Daudén a finales de los 40 era un problema: estaba en zona de vega y se hundía. Solución: pilotes de hormigón inyectado, idea que copió el Camp Nou poco después.

La cesta navideña del restaurante Mariano

Desde 1977 sortea en Navidad una golosa cesta de productos que en 2016 alcanzó un valor de 450.000 euros; incluye lingotes de oro, para que su venta cubra los gastos fiscales del ganador.

Celestina y sus turbinas

Cuando Calamocha no tenía servicio generalizado de electricidad, en casa de doña Celestina aprovechaban un salto del Jiloca para generarla y distribuirla a la población. Incansables, las turbinas (y Celestina) siguen en actividad.

CUTANDA, EN LA PRIMERA PORTADA DE HERALDO Y EN LA ÉLITE GASTRONÓMICA ACTUAL

El 20 de septiembre de 1895, Heraldo de Aragón sacó a la calle su primer ejemplar. El vecino calamochino Vicente Abad conservó hasta su reciente fallecimiento ese primer ejemplar, que había adquirido su abuelo. En aquellas páginas pioneras, la pedanía de Cutanda (perteneciente a Calamocha) fue protagonista por haber sufrido los embates de la meteorología; la comisión provincial decidió socorrer a la localidad con 500 pesetas, que salieron del llamado Fondo de Calamidades.

A día de hoy, Cutanda es popular por una razón más agradable: la gastronómica. Desde su apertura en la calle del Horno, Serafín ha hecho las delicias de residentes y visitantes. Habitualmente propone un menú de 5 platos, que comprende un entrante frío, otro caliente, un pescado, una carne y postre, en raciones proporcionadas para no caer en excesos. Lo llevan cinco personas que entran en la categoría de 'jóvenes aunque sobradamente preparadas', tan de moda hace una década, con David García Arnal en los fogones: Maika y Emilio en sala, mientras que Josefa y Laura comparten tareas en cocina con David.

LECHAGO DESDE LOS OJOS DE LUIS ALEGRE, UN ENAMORADO DE SU PUEBLO, AL QUE VUELVE CADA VERANO

En Aragón, la sola mención del profesor universitario, escritor y cineasta Luis Alegre conduce a dos cosas:_su carácter entusiasta a la hora de divulgar todo tipo de expresiones culturales... y Lechago, el pueblo que le vio nacer, parteneciente al municipio de Calamocha, que él ha puesto en el mapa gracias a recurrentes piropos allá donde va... y que como muestra de cariño le dedicó el pabellón municipal. Luis contagió y contagia el amor por Lechago a todos sus seres queridos, desde estrellas universales del cine como Penélope Cruz, Antonio Banderas o Bigas Luna al recordado Félix Romeo (quien da nombre a la biblioteca local), Miguel Mena, Antón Castro... Luis y sus hermanos arreglaron la casa familiar en 2004, y desde entonces vuelve allá cada verano. José Luis Campos, por cierto, es amigo suyo desde la infancia.

La existencia de Alegre se define por su vitalismo a prueba de bomba; es conocida, por ejemplo, una anécdota suya de la infancia, cuando escribió una carta de amor a Ingrid Bergman tras ver ‘Encadenados’ con su padre. En la dirección solamente ponía ‘Hollywood’.

Alegre es el más famoso de los lechaguinos, pero su amor por el pueblo es contagioso. Este mismo mes, Agustín Martín presentará un un libro sobre la historia del pueblo.

- Ir al especial 'Aragón, pueblo a pueblo'.