El alcalde de Villanueva de Sijena cree que los 44 bienes acabarán regresando, pero "no hoy ni mañana"

Un equipo de técnicos del Gobierno de Aragón --de la dirección general de Cultura y Patrimonio y de los museos de Huesca y Zaragoza-- se encuentran desde las 8.00 de este lunes en el Real Monasterio de Sijena a la espera de que la Generalitat cumpla con la sentencia y el mandato judicial y entregue los 44 bienes retenidos en Lérida.

El dispositivo, liderado por el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, estará en Sijena hasta las 22.00, hora límite marcada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca para la devolución de estos bienes.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha asegurado que confía en la Justicia, alegando que desde que se inició el procedimiento judicial para recuperar los bienes del Monasterio de Sijena "solo hemos tenido buenas noticias", aunque ha indicado que no tiene esperanzas de que la Generalitat cumpla con el mandato judicial y devuelva este lunes las piezas de arte.

"No van a entregar nada e incluso soy más pesimista y creo que la titular del Juzgado de Primera Instancia de Huesca tampoco va a ordenar que vayan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" como ha solicitado el Ejecutivo aragonés. De hecho, a Sijena se han desplazado veinte técnicos del Gobierno autonómico para recibir las piezas o desplazarse al Museo de Lérida en el caso de que la jueza autorice la entrada con el auxilio de las fuerzas de seguridad.

"Igual son cosas mías, pero creo que la jueza no tiene el apoyo de la Audiencia Provincial de Huesca", ha estimado el alcalde, al advertir de que a pesar de que la magistrada dictó la sentencia que obliga a devolver los bienes el 8 de abril de 2015, "han pasado dos años y tres meses y la Audiencia aún no se ha pronunciado" y ha admitido a trámite, además, la petición del Consorcio del Museo de Lérida para que entre a formar parte de la causa, a pesar de que "el patronato no pinta nada en esta defensa".

"Estoy tranquilo"

Quizá "cueste un poco más", pero "estoy tranquilo", ha insistido Salillas, al detallar que la mañana ha transcurrido "muy tranquila" en el municipio y espera que algunos vecinos se acerquen por la tarde hasta el monasterio.

"Para hoy y mañana veo complicado" que la Generalitat se decida a devolver los bienes, aunque "si me equivocara me alegraría", ha comentado, para opinar que "esto se va a dilatar un poco más porque tenemos el mes de agosto por delante". En todo caso, "la sentencia es muy clara y no tienen ni una rendija por donde entrar, porque no la hay".

El alcalde ha advertido de que "las ventas de las piezas no existieron, los justificantes de pago no aparecieron, los permisos eclesiásticos fueron un fraude y los permisos civiles no existían". Asimismo, declararon esas obras como patrimonio catalán a pesar de que ya estaban catalogadas en el conjunto del monumento nacional del monasterio, en este proceso ha habido "muchas irregularidades cometidas por el Gobierno catalán y en el juzgado ya lo hemos demostrado".

"Nos mantendremos firmes"

"Nos costará más o menos, pero nos mantendremos firmes dentro de la justicia y seguiremos adelante", ha dicho tajante el alcalde, al manifestar que las obras de Sijena no despiertan interés en el Museo de Lérida, pero "aquí sí que tienen valor porque durante siglos han estado en Sijena".

En este punto, ha defendido que las condiciones del monasterio son las adecuadas para albergar unas obras que "han estado 700 o 400 años aquí y no les ha pasado nada", lamentando que cuando se llevaron las piezas de este lugar "no cuidaron las condiciones de transporte ni nada, se las llevaron en un camión de mudanzas normal y corriente, empaquetándolas en mantas y ahora ponen problemas con el transporte, qué nos están contando", se ha preguntado el alcalde.

El pasado verano, la Generalitat ya incumplió los plazos para devolver los bienes de Sijena, de los que solo envió 51 que se encontraban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Faltan por tanto 46 piezas: dos que Cataluña dice que ha extraviado y las 44 que permanecen en el Museo de Lérida, la mayoría sin exponer.

El Gobierno de Aragón solicitó el jueves a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Huesca que si Cataluña no entrega este lunes las piezas en el plazo marcado permita la entrada de sus técnicos, auxiliados por la brigada de patrimonio histórico de la Policía Nacional, para incautarse de los 44 bienes retenidos en el Museo de Lérida. Si este lunes no se produce la entrega, se notificará el incumplimiento a la jueza y, cuando esta lo permita, se acudirá al Museo de Lérida para proceder a su incautación.