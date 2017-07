Una treintena de trenes AVE y regionales no circulan hoy en Aragón por la huelga en Renfe

Una treintena de trenes de alta velocidad y de las líneas regionales no circularán hoy por Aragón como consecuencia de la huelga ferroviaria convocada por el sindicato CGT. Fuentes oficiales de la compañía Renfe aseguraron ayer que los servicios mínimos impuestos por el Gobierno central, de hasta el 77% en el AVE y del 65% en Media Distancia, reducirá el impacto del paro convocado por CGT. Además, señalaron que los efectos se han minimizado sobre los viajeros afectados, ya que se les ha podido recolocar en el resto de trenes que sí darán servicio hoy.

En el caso de los 70 trenes de alta velocidad que comunican Zaragoza con Madrid, Barcelona o Andalucía, únicamente una docena se quedarán en los talleres. «A los viajeros que tenían billetes comprados los hemos recolocado en los convoyes que circularán en los horarios que más les convenía. Y para evitar más problemas, bloqueamos las ventas de los trenes que se podían ver afectados hace días», explicaron.

La compañía tampoco prevé especiales problemas en la red de regionales, en la que no circularán 18 convoyes repartidos por las líneas de Huesca (4), Teruel (4), Canfranc (2), Calatayud (2), Monzón (2), Caspe (2), Logroño (2) y Pamplona (2).

Las citadas fuentes ferroviarias explicaron que en esta red no ha hecho falta recolocar viajeros, puesto que los billetes no se compran con tanta antelación y ya se bloqueó la venta de los convoyes que por su menor utilización iban a ser anulados por la huelga. «Al no tener que recolocar a grandes grupos, tampoco ha habido problemas de ocupación en los que sí darán servicio», añadieron.

Servicios mínimos

Renfe informó este jueves de que va a garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos, que incluyen todos los trenes que sí circularán ese día en su horario habitual. Para los cercanías, estos servicios se han cifrado en un porcentaje de entre un máximo del 75% en horario punta y un máximo del 50% del servicio habitual en el resto del día. En Media distancia circularán el 65% de los trenes y en Alta Velocidad-Larga Distancia, el 77% de los trenes. Para los mercancías, se establece un porcentaje del 20% del servicio habitual.