¿Son necesarios matrícula y seguro obligatorios para las bicis?

La presencia de bicis aumenta en la ciudad y las carreteras, y a la par resurge un viejo debate: ¿las bicicletas deberían llevar matrícula y tener un seguro obligatorio? El Real Automóvil Club de España (RACE) lo propuso en enero y desató una gran polémica . En Barcelona se ha debatido en los últimos meses. En Zaragoza, el Ayuntamiento no lo contempla, pero distintos colectivos lo demandan. Mientras, los colectivos ciclistas lo rechazan tajantemente. Lo consideran "una medida innecesaria" y creen que "desincentivaría el uso de la bicicleta".

"Creemos que no son necesarios ni la matrícula ni el seguro obligatorios. Imponerlos limitaría el uso de la bicicleta y no haría más responsables a los ciclistas. Ya estamos identificados con el DNI", afirma Pedro Ruiz, miembro de Pedalea y de La Ciclería. "En la mayoría de los casos de accidentes de bicis, los ciclistas ya están cubiertos por el seguro del hogar. Además, nosotros ofrecemos seguros a nuestros socios de La Ciclería y Pedalea", añade.

Las bicicletas llevaron matrícula en España hasta finales de los años 70 (en algún caso, más). "Se deberían recuperar las matrículas para bicicletas. En caso de un accidente con bicis involucradas, la matrícula y el seguro obligatorios facilitan la identificación y protegen a las víctimas. No se trata de culpabilizar a los ciclistas, sino de proteger a todos. Además, con una matrícula se refuerza la idea de que la bicicleta es un vehículo, como reivindican los colectivos ciclistas. Ellos mismos promueven los seguros para sus usuarios. El Ayuntamiento también tiene un seguro para el servicio público de alquiler Bizi. Entonces, ¿por qué no pedirlo para todos?, plantea Fernando Navarro, portavoz del colectivo Acera Peatonal.

Acera Peatonal le propuso estas medidas al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en una reunión informal. Pero el tema no ha sido debatido recientemente en Zaragoza en foros oficiales de movilidad. El Ayuntamiento es muy claro: "No contemplamos las matrículas ni seguros obligatorios para bicis", aseguran fuentes de Servicios Públicos.

A nivel nacional tampoco se espera un cambio de normativa a corto plazo. "Los técnicos de la Dirección General de Tráfico (DGT) nos han dicho en reuniones de trabajo que no lo ven necesario", apunta Pedro Ruiz. El Ayuntamiento de Zaragoza está pendiente de la próxima publicación del nuevo reglamento de Circulación de la DGT. Esa norma deberá aclarar definitivamente la circulación de bicis por zonas peatonales, entre otros puntos.

El debate en Barcelona

Barcelona, que ha servido de espejo en muchas políticas de movilidad, ha debatido este tema en los últimos meses. La Síndica de Greuges de Barcelona (una figura similiar al Defensor del Pueblo o el Justicia de Aragón) pidió en enero que se estudiara la reimplantación de matrículas para las bicicletas "para equiparar su identificación con el resto de vehículos". También pedía que se regulara la obligatoriedad de disponer de un seguro para terceros. Y planteaba la posibilidad de fijar una tasa municipal para bicicletas. Desde el Ayuntamiento no atendieron sus propuestas.

Y recientemente, el distrito del Eixample aprobó una propuesta de ERC para implantar la matrícula y seguro obligatorio para las bicicletas. Barcelona en Comú votó en contra y el Ayuntamiento no llegó a aplicar estas medidas.

Desde la coordinadora nacional ConBici rechazan la matrícula y el seguro obligatorios, y recuerdan que ningún país aplica estas medidas. Frente al aumento de los accidentes de tráfico, ellos destacan que la bicicleta es un vehículo seguro y piden más medidas de pacificación del tráfico para mejorar la seguridad vial. "El aumento de ciclistas fallecidos en España es consecuencia del aumento de coches y de los excesos de velocidad. Para mejorar la seguridad, son necesarias medidas de pacificación del tráfico, ampliación de calles no motorizadas, construcción de carriles bici y adecuación de las infraestructuras a la presencia de bicicletas", afirman.

Accidentes con bicis en Zaragoza

Según el catálogo de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza, el año pasado hubo 173 incidencias registradas con bicicletas en la ciudad, una cifra similar al año anterior. Dos ciclistas murieron atropellados en sendos accidentes en Plaza y la avenida de San José. Además, 17 peatones resultaron heridos tras ser atropellados por bici en la calzada o la acera.

"Cada vez vemos más accidentes de tráfico con ciclistas involucrados, como causantes o como víctimas, y que no tienen ningún tipo de cobertura. Por el bien del ciclista y de cualquier perjudicado, habría que tener un seguro obligatorio, como tienen automóviles, motocicletas y otros vehículos", asegura Juanjo Alba, coordinador del grupo Vehivial de la Universidad de Zaragoza de investigación de accidentes de tráfico.

"Somos partidarios de la matrícula y el seguro obligatorio para las bicis. También el casco debería ser obligatorio para todos los ciclistas en ciudad. No tiene sentido que para los niños lo sea y para los adultos no. No hace falta circular a gran velocidad para que un accidente en bici sea mortal. Son temas que desatan un debate muy pasional, pero que pronto se tendrán que poner encima de la mesa", afirma.