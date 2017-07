Calma en Delicias por la huelga de Renfe y Adif

La huelga en Renfe y Adif se afronta con calma en la estación intermodal de Delicias de Zaragoza. Los viajeros afectados por el paro de 23 horas (desde las 0.00 a las 23.00) convocado por el sindicato CGT han podido cambiar sus billetes para viajar a su destino a una hora próxima a la que tenían previsto.

Ha sido el caso de la zaragozana Irene Bitrián, que tenía que tomar el Intercity de las 12.15 con destino a Barcelona y fue una de las rutas suprimidas. “He estado llamando por teléfono para saber si el tren salía o no y me han dicho que me dirigiera a atención al viajero”, afirma. En su caso, ha conseguido una plaza en el AVE a las 12.35. El joven oscense Carlos García, sin embargo, ha tenido que viajar desde Huesca a Zaragoza en coche particular puesto que la empresa ha suspendido el tren de las 8.15. En Zaragoza ha esperado más de dos horas y media para poder tomar el AVE con destino a Madrid, aunque ha aprovechado el tiempo para estudiar las oposiciones que se está preparando.

Los usuarios consultan las pantallas con los horarios de salida y llegada, que a media mañana incluyen cuatro trayectos cancelados.