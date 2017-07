Disc-jockey y auxiliar de enfermería, entre los ciclos de FP con más lista de espera

La demanda de Formación Profesional crece cada año en Aragón (un 36% más de alumnos en cinco años) y conseguir plaza en determinados ciclos es complicado. La semana pasada terminaron las matrículas de julio y esta se publicarán las listas de las segundas opciones. Muchos ciclos ya están llenos y con una amplia lista de espera. En septiembre volverán a abrirse las matrículas.

Algunos de los ciclos que han dejado a más gente en espera son el grado medio de Cuidados auxiliares de enfermería en el IES Miguel Catalán (240 alumnos no admitidos entre los tres grupos de diurno, vespertino y nocturno); el grado superior de Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear en el mismo instituto (135 no admitidos); el grado medio de Vídeo, disc-jockey y sonido en el IES Los Enlaces (136 no admitidos), y el grado medio de Cocina y gastronomía en el IES Miralbueno (83 no admitidos).

Estos son los datos publicados la semana pasada en los centros antes de la celebración del acto público del día 20 para adjudicación de vacantes, por lo que pueden haber variado ligeramente. Las segundas y posteriores opciones de los alumnos se publicarán este viernes. Y muchos estudiantes aún quedarán pendientes de las vacantes que queden en septiembre, cuando se abrirá otro periodo de matrícula.