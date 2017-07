“Todos los ciclistas sentimos el peligro”

En la comunidad hay entre 10.000 y 12.000 ciclistas federados, organizados en unos 150 clubes, además de los deportistas que no están asociados y deciden pedalear por su cuenta en grupo reducidos. Como era el caso de José Lorenzo Albelda, que aunque pertenecía al Club Ciclista Cella, hacía deporte con José Antonio Domenech. El pasado domingo , 16 de julio, circulaban por la Variante Norte de la N-420 cuando fueron atropellados por un vehículo en el kilómetro 586, en el paraje conocido como Los Baños. Lorenzo, vecino de Cella de 43 años, falleció, mientras que su compañero resultó herido leve. Él fue el primer ciclista fallecido de este año en Aragón.

El conductor del vehículo, un joven de 22 años, dio positivo en el control de alcoholemia con una tasa de 0,31 miligramos por litro de aire espirado. “Normalmente, el patrón de los causantes de estos accidentes responden a personas que han consumido drogas o alcohol”, apunta Juan Marquina, presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo. “La gente va con el subidón de la noche, aunque el 50% de la culpabilidad es de los ciclistas. Hay que seguir las normas”, indica Roberto Clavijo, que practica este deporte desde hace más de 35 años. “Para hacerse respetar, hay que respetar”, añade.

Tanto Marquina como Clavijo coinciden en que “sustos se tienen todos los días” y que “todos los ciclistas hemos sentido el peligro”. Ambos deportistas también manifiestan que los vehículos circulan “muy cerca” de ellos. “Que los coches te pasen a un dedo es lo habitual”, explica Clavijo.

Roberto Clavijo, de 48 años, es un ciclista de vocación y de familia – su padre y su hermana, y ahora también su madre, montan en bici usualmente – que ha ganado en dos ocasiones la Quebrantahuesos (en 1997 y 2000). Bajo su punto de vista “falta educación vial”. “La diferencia es que cuando una bicicleta y un coche colisionan, el vehículo puede darse un golpe, sin embargo, el ciclista sale por los aires”.

En agosto de 1992, Clavijo sufrió un accidente. “De vez en cuando pasa por mi establecimiento – regenta un comercio de bicicletas - uno de los chavales de la UVI móvil que me atendió y me felicita. “Hoy hace años que volviste a nacer”, recuerda el corredor. Roberto bajaba en ruta por la carretera de Madrid, a la altura de La Muela. Lo último que recuerda es que había un camión parado en el arcén. “Después, tuve la sensación de quererme quitar una manta que me cubría la cabeza y las primeras imágenes son ya en la UVI móvil, rodeado de cables”, relata el ciclista. Afortunadamente no sufrió graves daños. “Tuve suerte de que una UVI móvil pasaba por ahí”, agradece Calvijo.

Cuando se le pregunta si este tipo de hechos generan miedo a volver a carretera, Roberto aclara: “resta las ganas pero se sigue practicando. Si pensases que te iba a pasar algo, nunca saldrías”.

Campaña de “conciliación”

El presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo argumenta que “este tipo de accidentes sobrepasa la relación entre los conductores y los ciclistas, que es un problema de la sociedad”. “Habría que intervenir con más programas de seguridad vial”, añade. O con una “campaña de concialiación, entre coches y bicis”, tal y como reflexiona Clavijo. Marquina concluye que un factor importante es que “muchos conductores no piensan que se van a encontrar a una bicicleta al volver la curva”.