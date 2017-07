Jorge Nebra estrena su documental 'Local 7'

Hace ocho años, después de impacto de su largo ‘Habanece’, el realizador aragonés Jorge Nebra incursionó en el documental de corte musical con ‘Tierra de cierzo’. La aventura le gustó, pero había ganas de más. Una idea compartida con Miguel Escós dio pie a ‘Local 7’, el filme que estrena hoy (18.00) en el Polideportivo de Sallent de Gállego, dentro del programa de Pirineos Sur. Además de mostrar por primera vez en público su obra, que hasta el momento solo ha sido expuesta en petit comité con allegados e implicados en la producción, la jornada de hoy contará con la actuación de una de las bandas incluidas en el metraje: Los Drunken Cowboys. La entrada es libre.

‘Local 7’ enarbola además una causa solidaria, ya que se ha sumado a la campaña que ha emprendido Oxfam en favor de los damnificados por el desastre humanitario en Nigeria y la región del lago Chad. El estreno en Zaragoza quedará para el otoño. Nebra ha contado con Beltrán García Valiente como director de fotografía.

La idea de Nebra es hilar testimonios de testigos directos en la creación, difusión y análisis de la música como impulso creativo. Artistas nacionales e internacionales, además de profesionales en sectores integrados directa o indirectamente en la industria musical, reflexionan sobre el particular nutriéndose de experiencias concretas. La banda navarra El Columpio Asesino fue la primera entrevistada, y han ido desfilando ante las cámaras gente como Enrique Bunbury, Loquillo, Manolo Kabezabolo, Los Bengala, Niños Del Brasil, Nacho Estévez “EL Niño”, Mama Kin, Julio De La Rosa, Calavera, The Kleejoss Band, My Expansive Awareness, Tachenko, Bigott, Juanita Calamidad, Leo Susana, Silvia Solans, Las Novias, Los Modos o El Brindador, entre otros.