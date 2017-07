La DGA pedirá la intervención de la Policía Nacional si el 31 de julio no están los bienes en Sijena

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha manifestado que si el próximo 31 de julio la Generalitat de Cataluña no ha devuelto las 44 piezas que, por sentencia judicial, debe depositar en el monasterio de Sijena, el Ejecutivo pedirá a la jueza responsable del caso "que nos deje recurrir a la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional para poder ir al museo a rescatar la totalidad de los bienes".

La consejera ha recordado, en una rueda de prensa sobre educación, que "vamos a esperar al 25 de julio", fecha fijada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca para que la Generalitat comunique al Gobierno de Aragón el modo en que va a proceder para el traslado de los bienes y la hora de llegada al monasterio.

Pérez ha detallado que si el próximo día 25 "no tenemos comunicación" de Cataluña, se informará a la jueza "de que la Generalitat no tiene intención de hacer efectiva la sentencia y le pediremos que, si el día 31 no están" los bienes, "nos deje recurrir a la policía"