Beamonte: "La relación entre el PP y el PSOE debe basarse en el respeto y la búsqueda de acuerdos"

El presidente del Partido Popular (PP) de Aragón, Luis María Beamonte, ha lamentado una vez más la negativa del PSOE a mantener vías de diálogo con el Partido Popular con la intención de alcanzar acuerdos para el beneficio de los aragoneses. "La relación entre ambos partidos debe basarse en el respeto y en la búsqueda de acuerdos", ha afirmado.

Según ha recalcado el presidente de los 'populares' aragoneses durante la visita realizada este jueves a la mencionada localidad turolense, "si el PSOE no quiere negociar con el PP no puede exigir que apuntalemos sus políticas de izquierda radical", tras lo que ha incidido en que "el diálogo no va a ser nunca un instrumento que no podamos utilizar y que cuando el señor Lambán llame no habrá ningún inconveniente en abordar todos los asuntos que interesan a los aragoneses".

Beamonte ha recordado que el PP tiene un modelo basado en un sistema impositivo justo, el apoyo al tejido productivo y la libertad de las personas. "Esas son las bases sobre las que debemos encontrar puntos de acuerdo", ha enfatizado.