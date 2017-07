Sada acusa al PP de poner en riesgo las nóminas en la concertada

En unas declaraciones posteriores a la comisión, Sada ha criticado que el portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, no haya aclarado el por qué del voto de su grupo y lo único claro, ha dicho, es que hay "un nuevo PP: el de la irresponsabilidad del señor Beamonte".

Algo que ya se puso de manifiesto antes de la Comisión Bilateral Aragón-Estado cuando Beamonte rechazó que se hablara del acuerdo bilateral económico-financiero en desarrollo del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que el Estado aceptó comenzar a estudiar.

Es una muestra más de la línea de "irresponsabilidad" que va a llevar Beamonte, "empezando a ser un peligro para los ciudadanos aragoneses", ya que se ha demostrado que a los populares "no les importa" la escuela concertada y solo sirve "para una instrumentalización política".

Para Sada, el PP de Luisa Fernanda Rudi ya demostró que no le importa la escuela pública, porque "la destrozaron", y ahora tampoco la concertada, que es la que tiene el problema "a partir de ahora", ya que no va a haber dinero para pagar al profesorado, pero no tanto el Gobierno, que lo solucionará.

Así, el portavoz del PSOE ha acusado al PP de ser el único causante de poner en riesgo el pago al profesorado de la concertada y ha mostrado su preocupación por la "deriva" de los populares, porque "los paganos pueden ser los ciudadanos aragoneses".

No obstante, ha mostrado su esperanza en que el PP de la "sensatez", de la opción de gobierno, pueda convencer a Beamonte para que empiece una senda de "racionalidad".

La resolución de este asunto, ha señalado, no consiste en abrir una negociación -cuya ausencia ha criticado el portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez- sino en ser responsable, algo que ha agradecido del PAR y de Ciudadanos al respaldar las modificaciones presupuestarias a pesar de las diferencias.

Porque, ha agregado, a Suárez "se le ha escapado" que todo está basado "en una estrategia de acceso al poder", ya que el PSOE ha mostrado siempre su disposición a conocer el parecer del PP sobre estas modificaciones.