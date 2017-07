De Zaragoza a los Dolomitas con Pau Gasol

El zaragozano José Miguel Rejas compagina actualmente las carreras y el ‘running’ con el proyecto ‘Haciéndolo posible’, por el que desde hace unos meses lleva a cabo la recuperación de un pajar en Burgos, un proceso que está documentando a través de las redes sociales.

Rejas está acostumbrado a los retos y exigencias en la vida y en el deporte. Por ello, a finales del pasado mes decidió probar suerte con una nueva aventura. Encontró en Instagram el anuncio de una conocida marca de cervezas: “¿Quieres vivir el #CaminoABienestar con San Miguel 0,0?” y decidió probar suerte. Para participar en este castin, los interesados debían enviar un vídeo, fotografía o texto explicando su ‘Camino A Bienestar’ y por qué debían ser el elegidos para viajar con Pau Gasol a los Dolomitas, en Italia, o con Mireia Belmonte a las Tierras Altas de Escocia.

“Me dije: mi historia encaja aquí y el plan mola mil, vamos a registrarnos y participar…, -recordaba hace unos días Rejas en su página de Facebook-. “Mandé un vídeo contando mi historia, cómo un chico de ciudad llega hasta un pajar en Burgos, con su ‘look’ de ciudad, y cómo también allí se pone la mochila y se va a correr por el monte. En suma, cuento la historia de cómo estoy viviendo y lo que he conseguido hasta ahora con este proyecto… y parece que les gustó. Creo que si no hubiera hecho todo esto quizá no me habrían cogido”, relata Rejas, que ha finalmente sido seleccionado de entre todos los que, como él, se inscribieron en la aventura.