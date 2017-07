El TSJA obliga a mantener las horas de Religión en Bachillerato y permite rebajarlas en primaria

En este curso que acaba de terminar, las pretensiones de Educación sobre Religión han sido motivo de controversia. En ambos casos el TSJA dictó las medidas cautelares pedidas por los prelados aragoneses y el sindicato de enseñanza Apprece (Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales) para que el horario de Religión se mantuviera como estaba, lo que obligó a la DGA a paralizar sus decisiones.

En relación con 2º de Bachillerato, el tribunal argumenta en el fallo que dejar Religión fuera de las 30 horas semanales obligatorias vulnera el Acuerdo de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. La DGA daba la oportunidad a los interesados para que la solicitaran en la ‘hora 31’, fuera del horario lectivo. A este respecto, la sentencia sostiene que esta opción "no la equipara a las materias fundamentales", sino que la hace "de peor condición hasta el punto que desincentiva tanto a padres como alumnos, práctica que es precisamente la que quería evitar el acuerdo con la Santa Sede".

La Sala Primera de lo Contencioso-administrativo llega a calificar la normativa de la DGA de "claramente discriminatoria". "Pues –añade– coloca la asignatura extramuros del horario ordinario, exigiendo a padres y alumnos un esfuerzo extra para la prestación de su docencia".

Si Educación recibe un varapalo jurídico en sus proyectos sobre Bachillerato, el TSJA apoya sus pretensiones de recortar un 50% las clases de Religión en Primaria, que pasarían de ofertarse 90 minutos semanales a 45. Los magistrados estiman que esta rebaja no transgrede el acuerdo con la Santa Sede, ya que este "no quiere equiparación horaria, sino condiciones equiparables en la docencia, lo que no es lo mismo". "La mayor o menor duración de la asignatura dependerá de la mayor o menor amplitud del contenido didáctico de la misma y no de la relevancia de esta asignatura dentro del currículo", asegura el fallo.

El TSJA encuentra justificado que la decisión de la DGA esté basada en recomendaciones de distintos organismos para reforzar las materias básicas y la Educación Física. Además, no estima acreditado que el horario señalado sea insuficiente para la docencia que precisa la asignatura.

Educación no entró ayer a valorar las sentencias al desconocerlas en su integridad, por lo que tampoco adelantó si recurrirá alguna de ellas. Sí que explicó que con las horas de Religión que se tendrán que impartir (45 minutos en Primaria y una hora en los dos cursos de Bachillerato), Aragón será una de las comunidades españolas con los "mínimos" en estas materias. Además, recordaron que en estos momentos solo 200 alumnos cursan Religión en los institutos públicos de la región.