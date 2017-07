Más de 14.600 personas están en lista de espera para acceder a la Universidad de Zaragoza

A pesar de que este año la titulación con mayor nota de corte no es Medicina (el doble grado de Física y Matemáticas ha ocupado este lugar con una calificación de acceso de 13,514); esto no ha sido un impedimento para que la carrera sanitaria se mantenga como la más demandada. Más de 3.000 personas han pedido acceder a este grado en Zaragoza y unos 2.500 han presentado la solicitud en el campus de Huesca. En el primer caso, solo 332 han sido admitidos, mientras que en el segundo son 122. En total, más de 5.000 solicitudes se han quedado sin atender a causa de la alta demanda.

Por su parte, Enfermería también vuelve a situarse como la siguiente más solicitada, con un total de 1.192 personas en lista de espera en Zaragoza, 893 en Huesca y 792 en Teruel. Otras de las que tienen más de 500 estudiantes esperando a que quede una vacante son Veterinaria (869), Fisioterapia (741) y Odontología (634). Posteriormente se encuentran Biotecnología (430), Psicología (381), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (325), Magisterio de Educación Primaria en Zaragoza (301) y Nutrición Humana y Dietética (300).

Tras el primer periodo de matrícula, también se han dado situaciones en las que solo una persona o dos están a la espera en acceder a su carrera deseada. Esto ocurre en Filología Hispánica, Estudios Clásicos, Historia, Ingeniería de Organización Industrial y Bellas Artes, con solo un interesado a la espera. Por su parte, en Historia del Arte e Información y Documentación hay dos. Todos ellos están expectantes al periodo de matriculación que comienza este jueves y que se alargará hasta el día 20. Aquellos alumnos que hayan sido admitidos y no formalicen la matrícula, dejarán su plaza libre para los que se encuentran en lista de espera (en riguroso orden de nota), por lo que el 24 de julio se producirá un llamamiento con las primeras vacantes. Generalmente, este es el que deja más plazas libre, en especial, en el área sanitaria.

De hecho desde el vicerrectorado de Estudiantes recuerdan que no es hasta después de este primer llamamiento cuando se empieza a conocer verdaderamente el número de personas que no han conseguido plaza. "Los alumnos que desean estudiar una carrera solicitan matrícula en varias universidades, por lo que si les admiten en la que más les interesa, no se matriculan en el resto. Además, hay campus que no han publicado sus notas de corte, lo que también influye en esta decisión", sostienen.

En el otro extremo se encuentran un total de 19 titulaciones que no tienen lista de espera y, por lo tanto, todavía conservan vacantes libres para aquellos alumnos que se matriculen en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En esta situación de encuentran algunas titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas como Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. También las ingenierías, especialmente las de La Almunia (Ingeniería Civil, Arquitectura Técnica, Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Mecatrónica), tienen plazas sin ocupar.

Menos solicitudes

Este año se ha percibido un descenso generalizado en volumen de solicitudes. Según los datos facilitados por la Universidad de Zaragoza, mientras que el año pasado se registraron casi 25.000 peticiones para acceder al campus público aragonés; en la actualidad esta cifra no llega a las 22.500.

En parte puede deberse al volumen de alumnos que no tenían la obligación de hacer la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau) y que solo podrán pedir plaza en septiembre. En concreto, se trataba de aquellos estudiantes que repetían Bachillerato con el plan antiguo (en vez de con la Lomce) o que suspendieron la selectividad el año pasado. A pesar de que alrededor de 1.000 se encontraban en esta situación, desde el vicerrectorado de Estudiantes aseguran que se desconoce cuántos optaron por hacer la nueva prueba y cuántos prefirieron esperar a matricularse en septiembre. Otra cuestión que ha podido afectar son los cambios demográficos.

Tal es la nueva situación que hasta las carreras de Ciencias de la Salud, que son las más demandas, han observado este cambio. En el grado de Medicina de Zaragoza se han registrado unas 300 solicitudes menos; una situación que se ha repetido en el campus oscense. Por su parte, en Enfermería este descenso se percibe tanto en el campus de Teruel como en el de Huesca, con unas 100 y 60 solicitudes menos respectivamente. En Zaragoza se sigue manteniendo el número de interesados.

Otras titulaciones en las que se nota un mayor descenso de interesados es en Veterinaria (unos 190 menos), Magisterio de Educación Primaria en Zaragoza, Periodismo y Terapia Ocupacional, todas ellas con alrededor de un centenar de demandantes menos. Por el contrario, grados como Matemáticas han visto crecer de manera considerable el número de personas en lista de espera, pasando de 74 en julio del año pasado a 137 en la actualidad. Esta situación se repite en otras carreras como Ingeniería de Diseño Industrial (con 40 interesados más), Odontología (30) e Ingeniería Informática (alrededor de 20 más tanto en Zaragoza como en Teruel).