Tres cursos extraordinarios de la UZ comienzan mañana en Jaca y Zaragoza

La segunda edición del 'Curso de actualización en Patient Blood Management. Taller CASTYM (Control Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor)', dirigido por José Antonio García Erce, director del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, y Manuel Quintana Díaz, Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario La Paz de Madrid, se celebrará en Jaca del 12 al 14 de julio.

Según informa la institución universitaria, el Patient Blood Management (PBM) es un programa que trata de reducir o eliminar en pacientes con anemia pre o postoperatoria la necesidad de transfusión de sangre alogénica (TSA), un recurso limitado, caro y con efectos adversos, y mejorar así el resultado de los procedimientos quirúrgicos.

En este sentido, en este curso los alumnos estudiarán, de la mano de expertos de reconocido prestigio, la eficacia, seguridad y recomendaciones de los programas de PBM, así como los condicionantes para su desarrollo e implementación, todo ello acompañado del análisis de casos clínicos reales de práctica habitual.

De forma complementaria, se introducirá a los alumnos en una formación específica que es la del Control Avanzado del Sangrado Asociado al Trauma y la Cirugía Mayor (CASTYM), un curso internacional acreditado de reconocido prestigio que permite una homogeneización de conceptos entre profesionales de diferentes especialidades médicas.

La importancia de este curso radica en que en la actualidad están surgiendo diversos problemas relacionados con la sangre. Por un lado, el número de donaciones de sangre ha disminuido y la sociedad precisa procesos médicos y quirúrgicos cada vez más complejos y agresivos.

Por otro lado, las nuevas epidemias, como el virus Zika o la hepatitis E, que se suman a otros riesgos infecciosos, como el paludismo, la enfermedad de chavas y otras hepatitis, reducen la disponibilidad de componentes sanguíneos, a la vez que encarecen su obtención.

Por su parte, y también en Jaca, Eduardo Lolumo, climatólogo y presentador de El Tiempo en Aragón TV, ha organizado un curso nuevo titulado 'Tiempo y clima al alcance de todos' y que está dirigido a todo el público.

Su objetivo es proporcionar a los asistentes, desde un punto de vista multidisciplinar, una formación básica, pero rigurosa, en conceptos relacionados con la Climatología y la Meteorología que faciliten la comprensión del clima actual y pasado de nuestro planeta, en general, y de Aragón, en particular.

También pretende aportar algunas nociones y conceptos imprescindibles para la descripción y la comprensión de los fenómenos atmosféricos que explican el tiempo diario y para la elaboración de un pronóstico propio a través de las herramientas que actualmente permite Internet.

Zaragoza acogerá mañana y el miércoles el curso 'A toolbox of skills for researchers: entrepreneurship, quality control and scientific ethics / Herramientas de trabajo para los investigadores: espíritu empresarial, gestión de calidad y ética científica', coordinado por Scott Mitchell, investigador en ComFuturo, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (CSIC-Universidad de Zaragoza), y Laura De Matteis, investigadora en el Instituto de Nanociencia de Aragón (Universidad de Zaragoza).

El objetivo principal del curso es atraer la atención de los jóvenes (o futuros) investigadores hacia algunas herramientas esenciales para un desarrollo óptimo del trabajo del investigador contemporáneo.

Para esto, se tratarán y practicarán temas tan imprescindibles como la elección de problemas científicos a estudiar, la divulgación de resultados, la calidad y ética en investigación y la conexión entre investigación y mundo empresarial.