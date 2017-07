Cs ve "lógico e inevitable" el fallo de la Audiencia sobre Biscarrués

En una nota de prensa, Sansó lamenta además que "después de 25 años debatiendo sobre la necesidad y la idoneidad del embalse de Biscarrués y tras invertir millones de euros en un proyecto mal planteado desde el principio, estamos igual que en 1992, cuando este embalse fue declarado de interés general".

El diputado también teme que ahora sea necesario "reevaluar" también la idoneidad del embalse de Almudévar, ya que, ha recordado, el sistema Biscarrués-Almudévar se planteó de forma conjunta como sustituto del primer proyecto de embalse de Biscarrués.

Asimismo, ha recordado que Ciudadanos ha abogado por que la Oficina Nacional de Evaluación de infraestructuras amplíe sus competencias e incluya, con carácter previo, el análisis de la rentabilidad socioeconómica y ambiental de los grandes proyectos de infraestructuras.

"Esta Oficina, tal cual está formulada según la Ley 40/2015, todavía no cuenta con su Reglamento de funcionamiento, no ha sido, por tanto, constituida y no ha podido emitir ni un solo informe que, en todo caso, únicamente analizaría la viabilidad financiera de los proyectos", ha añadido.

Además, el parlamentario ha señalado en que "es difícil de entender que una Secretaría de Estado de Cambio Climático dictamine la idoneidad de la Declaración de Impacto Ambiental hace 6 años y la Audiencia Nacional diga todo lo contrario.

No obstante advierte que "las objeciones no son nuevas: la misma CHE ya señaló la pérdida de calidad de las masas de agua y el CEDEX ya alertó sobre el cálculo de los caudales de mantenimiento".

"Ciudadanos apuesta por el pleno desarrollo de la agricultura de regadío en Aragón. Esto exige que todos los proyectos sean escrupulosamente justificados y que los impuestos de los contribuyentes se inviertan de la forma más responsable y eficiente posible", ha concluido.