Aragon, la 'start up' que recaudó 25 millones de dólares en 15 minutos

El proyecto Aragon “permite que organizaciones de todo el mundo puedan ser creadas y que estén en internet, y no en ningún tipo de jurisdicción local ni país, con lo que conlleva este tipo de limitaciones. De esta manera, cualquier persona puede interactuar con otra sin ningún intermediario como pueden ser un banco, un notario o un gobierno”, explica Cuende, cofundador y director de la ‘start up’.

“En general, queremos liberar a los usuarios para que puedan crear valor y organizarse de forma completamente distribuida y autónoma. Es algo que comenzamos a ver con la economía colaborativa. Sin embargo, a diferencia de plataformas del tipo Uber o Airbnb, los usuarios pueden organizarse sin necesidad de que exista un intermediario que regule sus transacciones”. Añade.

Jorge Izquierdo y Luis Cuende

Aunque este nuevo escenario puede parecer lejano, desde la Unión Europea ya se estudia la manera de integrar esta tecnología en un un contexto regulatorio y ya son varios los países que desde hace unos años aceptan la moneda virtual bitcoin.

25 millones en 15 minutos

Con solo 20 años, el madrileño Jorge Izquierdo acaba de recibir 100.000 dólares gracias al Thiel Fellowship, un programa de becas impulsado por Petel Thiel (cofundador de PayPal junto a Elon Musk -Tesla Motors-). Junto a Luis Cuende, puso en marcha una campaña de crowdfunding con la que recaudaron 25 millones de dólares en 15 minutos.

Cuende comenzó a programar a los 12 años creó Asturix, un sistema operativo basado en Linux y desde entonces ha ideado varios proyectos empresariales, aunque por el camino topó con varios obstáculos, como la imposibilidad de poder constituir su primera empresa con 15 años por el hecho de ser menor de edad. Abandonó los estudios a los 18 años para centrarse en su trabajo, que ha desarrollado entre su Oviedo natal, Madrid o Palo Alto (California), y desde entonces ha sido reconocido como uno de los 30 jóvenes menores de 30 años más brillantes del mundo, según la revista ‘Forbes’ y mejor ‘Hacker’ europeo entre otras distinciones.

La receta del éxito de Cuende no tiene secretos: “Fracasar y crear nuevos proyectos. Es lo que llevo haciendo casi toda mi vida. Con el paso del tiempo he ido escalando y necesitando más recursos que me permitieran afrontar mayores retos”.

En la actualidad, Cuende se dedica por completo a Aragon, ya que es un proyecto que “requiere tiempo y cariño”. El nombre de esta plataforma “está inspirado en Aragón y en un periodo concreto, durante la década de los 30, cuando su mitad oriental se constituyó como territorio anarquista con un sistema sin ningún tipo de intermediario que gobernase”.

El joven al frente de Aragon junto a Jorge Izquierdo vaticina que en el futuro el salto importante llegará con tecnologías como Neuralink -la nueva compañía de Elon Musk- que permitan conectar directamente tu cerebro a internet y procesar contenido e información sin necesidad de un dispositivo como el teclado, que ya no tiene mucho sentido y limita nuestra capacidad de procesamiento”.