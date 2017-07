Más de cien viajeros atrapados durante tres horas en un avión en Zaragoza

Los pasajeros del vuelo EZS1115 de Easy Jet que salió ayer de Basilea (Suiza) a las 13.30 y cuyo destino era Madrid, con hora de prevista de llegada a las 15.55, acabaron durante tres horas en Zaragoza debido a las condiciones meteorológicas que afectaron a la capital de España.

El avión, que salió con cierto retraso de la capital suiza, iba a ser desviado en principio a Alicante, pero este aeropuerto no pudo dado que había asumido otros vuelos con incidencias. Finalmente, tras varias vueltas, lo destinaron a Zaragoza, donde aterrizó a las 17.45. Pero la sorpresa de los viajeros –todos los asientos estaban ocupados– fue mayor cuando la tripulación les comunicó que no podían bajar de la aeronave por órdenes de Aena. Según informó una de estas pasajeras, M. J. L., después de unos minutos la compañía permitió bajar a las personas que quisieran en Zaragoza "bajo su propia responsabilidad". Al escuchar esta condición, la mayoría de los viajeros permanecieron en la nave.

Fueron tres horas las que estuvieron los pasajeros retenidos en el avión. Tras varios avisos de que despegarían en breves, la realidad fue que hasta las 20.50 el vuelo no salió, de nuevo, hacia Madrid. La compañía transmitió ayer a los viajeros que "no se hará cargo de nada". M. J. L., española que reside en Suiza desde hace años junto a su marido, calificó esta situación de "vergonzosa". "Cuando lleguemos al aeropuerto de Barajas pondré una reclamación porque yo he perdido mi tren a León, que lo tenía a las 19.30", afirmó la afectada. "Ahora tendré que coger un autobús para ir".