Los grados tecnológicos de la UZ, los segundos mejor valorados por las empresas españolas

El estudio, que analiza 79 centros universitarios y 99 titulaciones, se centra en la comparación de ocho cuestiones: honestidad y compromiso ético, capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, análisis y resolución de problemas, orientación a resultados, conocimientos técnicos y habilidades para trabajar en entornos multiculturales y multidiciplinares. En el caso de las titulaciones de Informática, la Universidad de Zaragoza obtiene de media una puntuación de 7,94 y destaca especialmente en los conocimientos técnicos de la profesión (8,10). La Universidad Politécnica de Valencia se mantiene por segundo año consecutivo en la primera posición con una nota de 8,04.

“Estamos muy satisfechos con estos resultados, puesto que ya es el segundo año que nos situamos entre las universidades mejor valoradas en este campo. No obstante, no hay que olvidar que son indicadores y no verdades absolutas, por lo que estar el 1º o el 4º no tiene ninguna diferencia, lo importante es encontrarse entre esos diez primeros”, especifica Francisco Serón, vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza. Desde su punto de vista, la clave del éxito se encuentra en dos factores. Por un lado, que los alumnos están muy motivados, bien formados y tienen una gran capacidad de trabajo en grupo. Por otro lado, la clave está en el profesorado, “ya que existe una cantera muy buena en ese departamento”.

Sin embargo, no solo los informes externos a la universidad avalan el hecho de que los profesionales tecnológicos del campus público están bien valorados en el sector privado. Tal y como aseguró el vicerrector de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UZ, Fernando Tricas, “son perfiles muy demandados, hasta tal punto que algunos encuentran trabajo y no terminan la carrera”. De hecho, en muchas de estas titulaciones se roza el pleno empleo: “El trabajo está asegurado, otra cosa es que se les pague cómo se merecerían”, lamenta Serón.

Salud, casi en el ránquin

El campus público aragonés obtuvo el año pasado un meritorio octavo puesto dentro de las universidades mejor valoradas en el campo de la Salud y el Bienestar (donde se incluyen carreras como Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional o Veterinaria), sin embargo, en esta ocasión, “debido a no haber superado el número mínimo de valoraciones”, no aparece. Esto quiere decir, que los datos obtenidos en las valoraciones realizadas son positivos y estaría entre las mejores, pero que no son suficientes para que sean tenidos en cuenta.

“El campo sanitario está muy ligado al empleo en el sector público, por lo que, a veces, es complicado obtener muchas valoraciones de empresas privadas; lo mismo que ocurre en otras áreas como la educación”, explica Serón. Asimismo, recalca que lo importante es ir afianzándose en estos ránquines, independientemente de si se está el primero o el quinto. “Seguiremos intentando mejorar para que hay más titulaciones en puestos altos”, sostiene.

Un objetivo que ya han conseguido este año con la incorporación de los alumnos del doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE). Por primera vez en estas tres ediciones, la UZ ha conseguido situarse como la novena mejor valorada (7,35). En este caso, las áreas en las que destacan los alumnos es en honestidad y compromiso ético (7,81) y en capacidad de aprendizaje (7,77). Las universidades de Sevilla (7,92) y Valencia (7,73) son las mejores en este campo.

“Es la primera vez que aparecemos porque hasta ahora tampoco había habido muchos titulados de esta rama y es en este momento cuando se están dando a conocer”, especifica Serón, quien destaca la elevada nota de corte con la que entran los estudiantes (el año pasado fue de 11,393 y para el próximo curso académico se han recibido 188 peticiones para 80 plazas), y su motivación como factores determinantes. Del mismo modo, subraya la posibilidad de contar con profesores bien formados tanto en el ámbito del derecho como en el empresarial. “Para conseguir mejorar intentamos estimular que se hagan proyectos de innovación docente. Luego esto lo analizamos y tenemos en cuenta los resultados”, puntualiza.

Zaragoza mejora en movilidad

Un año más, el informe vuelve a resaltar la baja movilidad de los recién titulados: “La mayoría de universidades obtienen más de las tres cuartas partes de sus menciones de empresas de su misma Comunidad Autónoma”. De hecho, el 81,7% de los egresados evaluados trabajan en la misma autonomía en la que han estudiado. En este aspecto, la Universidad de Zaragoza ha mejorado levemente, ya que ha pasado de que el 80% de los estudiantes se quedaran en Aragón al 75,8%. A pesar de que el cambio no es muy significativo, evidencia una ligera tendencia hacia la movilidad laboral, bastante valorada por las empresas.