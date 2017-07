Más de la mitad de los colegios impartirán este curso dos lenguas extranjeras en Primaria

La implantación de los segundos y terceros idiomas en los colegios aragoneses sigue su trayectoria al alza. Según ha publicado el departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, un total de 14 centros han obtenido la autorización provisional para impartir en el curso 2017-2018 una segunda lengua extranjera en 5º y 6º de Primaria. El objetivo de este proyecto es adelantar el aprendizaje de un segundo idioma (lo habitual es que comience en 1º de Secundaria) y complementar los programas bilingües que existen en muchos centros educativos de Aragón. Hay que destacar que no todos los alumnos se decantan por estudiar los dos idiomas , en estos casos, esta materia se sustituye por un refuerzo de lengua española o matemáticas.

Los nuevos centros que ofrecerán esta posibilidad se encuentran dispersos por la comunidad aragonesa. Dos de ellos se ubican en la provincia de Huesca, en concreto, son el CRA de Vero-Alcanadre (Adahuesca) y el CRA Albeos (Belver de Cinca); mientras que cinco corresponden a la provincia de Teruel, cuatro de ellos de la capital (El Ensanche, La Purísima y Santos Mártires, La Salle San José y Las Viñas) y otro de Montalbán (Cuencas Mineras). El resto se encuentran en la provincia de Zaragoza: Hermanos Marx, Eugenio López, Cortes de Aragón El Pilar Maristas, San Vicente de Paúl, Santa Rosa y Belia, este último de la localidad de Belchite. Todos ellos han solicitado ofrecer clases de francés.

Este programa, que lleva varios años en funcionamiento, ha ido atrayendo a nuevos colegios interesados, hasta alcanzar los 206 que habrán puesto en marcha el próximo curso 2017-2018. Todo ello, tal y como detallan desde el Gobierno de Aragón, si los nuevos admitidos acreditan antes del 8 de septiembre que “disponen de profesorado suficiente y con la titulación académica adecuada para el desarrollo de estas enseñanzas”. Respecto a la localización de los centros que se decantan por adelantar la implantación de la segunda lengua en Primaria existe una gran desigualdad: más de 130 encuentran en la provincia de Zaragoza, mientras que en Huesca hay 50 y 11 en Teruel. Estas cifras cambiarán de cara al próximo curso si finalmente se aprueban las nuevas incorporaciones.

Esto supone que más de la mitad de los centros educativos de Aragón ofrecen la opción de estudiar una segunda lengua extranjera en 5º y 6º de Primaria. Según especifican desde el departamento de Educación, Cultura y Deporte, la mayoría de ellos optan por dar clases de francés, puesto que tienen el inglés como primer idioma desde Infantil. No obstante, también los hay que se decantan por el alemán o incluso por ambos. De hecho, un total de cinco colegios ofrecen tres idiomas (inglés, francés y alemán): Pío XII, Juan XXIII y El Parque (Huesca), y Eliseo Godoy y Sagrado Corazón-Moncayo (Zaragoza).

Gracias a iniciativas como esta, el número de alumnos aragoneses que estudian idiomas ha crecido de manera importante en los últimos años, especialmente, en el caso de francés. Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), en el curso 2013-2014 había unos 10.900 alumnos que estudian dos idiomas a la vez, mientras que en el actual año académico (2016-2017) eran cerca de 13.000 los estudiantes que cumplían estas características. Un incremento importante, fomentado por el hecho de que cada vez más centros y familias apuestan por la enseñanza lingüística.

Formación para el profesorado

“La implantación de esta propuesta y otras relativas al bilingüismo está bien, pero existe un problema con el profesorado: su falta de formación”, explica Alfonso Zafra, representante de Educación de CSIF Aragón. Según señala, muchos docentes que ya son funcionarios no tienen un B2 para poder dar estas clases y, hasta ahora, esta falta de personal se ha ido cubriendo con interinos, que se han formado en idiomas una vez terminada la carrera. “Es un problema de organización: las familias y la sociedad demandan el bilingüismo, sin embargo, los planes de estudio de Magisterio solo exigen un B1; por lo que los docentes no terminan la carrera preparados para las necesidades de los centros”, lamenta.

Este problema se ha ido subsanando gracias a los interinos que han ido ampliando su formación lingüística; “pero todavía hay muchos funcionarios de 40 años o más que con no cuentan con estos conocimientos y para los que es complejo obtenerlos”. Por ello, reclaman que se ponga en marcha un decreto de bilingüismo, que marque un calendario de actuación. “El año pasado se dio un primer paso con la creación del Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras (CARLEE), pero todavía hay cosas que mejorar”, sostiene.

De momento, un total de 220 docentes han participado en los 11 cursos de inglés (nivel B2 y C1) y francés (B2) que se han impartido a lo largo del recién finalizado curso académico. Los cursos han ido dirigidos tanto a profesores funcionarios, como en prácticas e interinos; aunque tenían prioridad aquellos que estaban trabajando en centros bilingües.

Otros programas de idiomas

Esta semana, entre otras convocatorias de programas educativos, el Gobierno de Aragón ha publicado el plazo y los requisitos para solicitar la implantación de “Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras y Promoción de Programas Europeos para desarrollar las competencias lingüísticas del alumnado en el curso 2017-2018”. Los centros que estén interesados en llevar a cabo estos planteamientos deberán presentar la solicitud entre el 4 y el 25 de septiembre. Se puede realizar tanto por vía telemática como presencial.

El proyecto que se presente (y que anteriormente haya sido aprobado por el Consejo Escolar y el Claustro de profesores) debe incluir al menos dos actividades (curriculares y/o complementarias) que tengan como objetivo la mejora de las competencias lingüísticas. También es necesario especificar el horario y el profesorado que se hará cargo de ellas. Algunos de los ejemplos que se ofrecen son la creación de una radio escolar, representaciones teatrales o la lectura y confección de cuentos.