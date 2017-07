"La gente piensa que si roncas duermes a pierna suelta, y es lo contrario"

José Luis Villuendas se quedaba dormido en el trabajo, en casa o, incluso, conduciendo. Unos síntomas, los de la Apnea del sueño, que, asegura, comenzaron a manifestarse desde que era “un crío”. Por aquel entonces, el desconocimiento y la falta de información sobre este trastorno del sueño en el que la respiración se interrumpe o se hace muy superficial, ralentizaron sobremanera la detección de su dolencia.

A sus 59 años y gracias a la medicación y al uso de un dispositivo portátil que se utiliza durante la noche y que mantiene abiertas las vías aéreas para evitar estos episodios, Villuendas, diagnosticado al cumplir 42, recuerda cómo por aquel entonces “nadie sabía de lo que se trataba”. “Me decían que tenía ansiedad, me levantaba siempre reventado y poco a poco me fui desgastando”, explica.

Hasta que esta dolencia lo postró en una cama durante 16 meses. “Empezó con un mareo. Pensé que era por un exceso de trabajo hasta que me detectaron la enfermedad”, asegura. En su opinión, ahora que se está dando más difusión sobre esta patología es necesario que se le dé la importancia que se merece. “Hay otros que no lo han podido contar y es un tema muy grave”, concluye.