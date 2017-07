“Doctorarme en Zaragoza es un orgullo y estoy muy agradecido”

Abdelali Mrabti (Mechra Bel Ksiri. Marruecos, 1978) reside en la capital aragonesa desde 2007. Llegó desde su población natal, en la provincia de Kenitra, situada a unos 30 kilómetros de Rabat para trabajar en la capital el Ebro, donde el destino -y el esfuerzo- también ha querido que sea investido doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Zaragoza.

“Tras terminar la carrera de Derecho en la Universidad Moulay Ismail de Meknes, en 2004, tuve algunos empleos hasta que mi hermano me dijo que por qué no venía a España a echarle una mano en la empresa de impermeabilización de edificios que había creado. Así que preparé los trámites y vine a Zaragoza con un contrato de trabajo y un permiso de residencia”, recuerda.

Mrabti reconoce que “al principio fue duro porque no estaba acostumbrado a labores de esta clase”. Trabajó en la empresa durante cuatro años hasta que un día su vida cambió por completo: “Sufrí un accidente que me afectó a la espalda y estuve convaleciente durante cerca de 6 meses. Así que en marzo de 2011 decidí que, como los médicos me desaconsejaron desempeñar trabajos como los que hasta entonces había realizado, era una buena ocasión para ampliar mis estudios en Derecho”, añade.