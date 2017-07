El juzgado de cláusula de suelo recibe 555 denuncias en Zaragoza durante junio

El total de asuntos ingresados en todos los juzgados aragoneses en 2016 fue de 143.227, lo que supuso un 25,6% menos que el año anterior, pero este descenso, según Bellido, se produjo por la jurisdicción penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Mientras las jurisdicciones penal (35%) y civil (7%) bajaron sus litigios, como los juzgados de Mercantil, aumentaron en lo contencioso-administrativo (13%) y lo social (2,6%), según ha informado el presidente del TSJA en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de los Luna.

Bellido ha achacado el importante descenso en lo penal a la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que los atestados en los que no se conoce autor conocido de los hechos no llegan a los juzgados sino que se quedan en la Policía, si bien tienen que archivar los casos y no supone una reducción del trabajo.

El presidente del TSJA ha solicitado la creación de un juzgado de familia y dos de Primera Instancia porque se encuentran sobresaturados de trabajo. Bellido ha manifestado que lo solicitó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su reciente visita a Zaragoza.

"Hace tiempo que no se crea un órgano judicial en Aragón. Los pedimos y el Gobierno central y la DGA los tiene que pagar, ha declarado el presidente del TSJA. Además, ha solicitado dos jueces de apoyo para Zaragoza y otro para Teruel.

Dentro de lo civil, en lo mercantil, ha destacado que se ha producido un importante descenso, si bien siguen notando los casos acumulados durante la crisis económica. No obstante, no se reclama un refuerzo para esta jurisdicción.

En materia de violencia contra la mujer, en la que solo la capital cuenta con juzgados especializados, el aumento ha sido de un 20% en estos últimos frente al 7% en el conjunto de Aragón.

Concretamente, en 2016 se solicitaron 957 órdenes de protección -frente a las 833 del año anterior- de las que se concedieron más del 84%, una cifra que parece que desciende en 2017, ya que en el primer trimestre se pidieron 100 órdenes menos que en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a los lanzamientos, se ha producido un ligero descenso del 1,6% con respecto a 2015, aunque en la ciudad de Zaragoza se dispararon un 15,67%.

Bellido ha resaltado también las buenas cifras de casos pendientes -con una tasa de 0,27 frente al 0,37 nacional- y de congestión -1,26 frente al 1,36 del conjunto del país-.

Del mismo modo, la tasa de ligitiosidad en Aragón, que mide los casos abiertos por cada mil habitantes, se sitúa en 109,5 y es la sexta menor entre las diferentes autonomías, frente al 124,9 de la media española y comunidades como Canarias que rozan los 200 puntos.

Ha incidido, asimismo, en el expediente digital, ya que, pese a que cree que se ha mejorado la infraestructura y el sistema lexnet funciona "adecuadamente", el plan piloto llevado a cabo en Barbastro (Huesca) ha demostrado que las herramientas no son las adecuadas para facilitar el trabajo en los juzgados.

También ha considerado importante comenzar con la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Aragón, que confía que pueda iniciar su desarrollo en los próximos meses y, así, organizar mejor los recursos.

En infraestructuras, para Bellido lo más importante en este momento son las obras en el Palacio de Justicia de Teruel, que prevé que estén finalizadas en 2018.

Por otro lado, aunque ha recalcado que son los juzgados de familia los que tienen necesidades más urgentes ahora mismo, sí que ha subrayado que en los de violencia contra la mujer los casos se están alargando y en 2016 se produjo un incremento importante de la carga de trabajo.