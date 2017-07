Javier Lambán aboga por un único candidato “de consenso” a las primarias de Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE, Javier Lambán, espera que haya un único candidato “de consenso” en las próximas primarias regionales, cuya fecha no ha concretado. Además, se ha negado a confirmar si optará a ellas y ha pospuesto su pronunciamiento a cuando el comité regional convoque oficialmente las primarias y el congreso “porque me he comprometido a que los procesos internos del partido no interfieran en absoluto en la tarea institucional del Gobierno y que no supongan en ningún momento ninguna clase de desestabilización”.