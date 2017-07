Cada aragonés acude una media de cinco veces al año al médico de cabecera

Miles de aragoneses acuden cada año a su centro de salud para ser atendidos por el personal médico o enfermero. De hecho, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cada aragonés visita a su médico de cabecera una media de 5,3 veces al año; mientras que acude 2,5 veces a la consulta de enfermería. Algunos pensarán ¿quién ha ido las otras cuatro o tres veces que yo no he estado? Por el contrario, otros acumulan hasta una decena de visitas al año. Por ello, no es de extrañar que estas cifras varíen de forma importante de una comunidad a otra, aunque Aragón consigue situarse cerca de la media en ambas situaciones.