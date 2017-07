"Las rebajas ya no son lo que eran, pero acudo fiel cada año, aún me enganchan"

"Las rebajas ya no son lo que eran, pero desde hace tiempo acudo fiel cada año el primer día. Aunque suelo comprar mucho con descuentos y promociones, aún me enganchan y me ilusionan". Pilar Cebollada fue ayer una de las primeras clientas que inauguró las rebajas del Corte Inglés del paseo Sagasta de Zaragoza. Sus palabras resumen esa sensación de que este periodo, en el que se pueden encontrar descuentos iniciales de hasta un 50%, ha perdido relevancia social y también peso en la facturación anual de las empresas. Un declive propiciado sobre todo, coinciden los expertos, por su liberalización desde julio de 2012 (cada establecimiento puede fijar los periodos que cree oportunos) y por el cambio en los hábitos de consumo.

Lo que quedó claro ayer en la apertura de puertas del Corte Inglés de Sagasta, que al igual que el grupo Inditex adelantó este periodo de descuentos estivales un día para no coincidir con la operación salida de julio, es que las carreras y los codazos para adquirir esa prensa deseada son historia. Animación no faltó. Pocos minutos antes de las diez de la mañana apenas una veintena de personas hacían fila, pero en cuanto el reloj marcó la hora algo más de un centenar de personas hizo su entrada de forma tranquila y ordenada.

Unos tuvieron más suerte que otros en esta primera jornada. Pilar Lozano compró en unos minutos un pantalón de lino, una blusa y dos chaquetas para su hija, a los que habían echado el ojo esta misma semana. "Nunca me ha gustado el primer día de rebajas y me ha sorprendido por la tranquilidad. Lo he dejado para recogerlo mañana (por hoy) y así aprovecharé para mirar algo más", explicó. Por contra, Emilio Teida se llevó un pequeño disgusto: "He venido a recoger un vaquero que me compré hace dos días. Me costó 84 euros y hoy está por 59. Ni se me ocurrió lo de las rebajas".

Prendas de baño y de marca