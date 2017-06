La UZ logra atraer a casi un tercio de los alumnos de máster solo en la prematrícula de abril

Los trámites para matricularse en un máster de la Universidad de Zaragoza han cambiado. Este año el campus público aragonés decidió adelantar el periodo de prematrícula al mes de abril, para intentar captar un mayor número de alumnos, lo que parece que ha tenido cierto éxito. Según los datos proporcionados desde el vicerrectorado de Política Académica, un total de 400 personas decidieron reservar su plaza en ese momento (para lo que es necesario abonar 200 euros). Esto supone casi una tercera parte de los alumnos matriculados el año pasado: hubo poco más de 2.000, pero unos 500 correspondían al máster de Profesorado, que no estaba disponible en este anticipo de matrícula.

“Estamos muy satisfechos porque ha habido muchas solicitudes y, en algunos casos, ya hemos tenido que dejar gente fuera”, señala Gerardo Sanz, vicerrector de Política Académica. Un claro ejemplo es el máster de Abogacía, con 92 solicitudes para 100 plazas. “En esta primera preinscripción no hemos sacado todas las plazas. Solo se han puesto a disposición de los alumnos el 75%”, detalla Sanz. El objetivo de reservar ese 25% restante es que aquellas personas que no se hayan enterado o que no cumplieran todos los requisitos en abril, pudieran matricularse en el periodo ordinario (junio y julio).

Aparte del de Abogacía, también se han llenado todas las plazas en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, que contaba con 25 vacantes (menos el 25%) y ha tenido 40 solicitudes. Lo mismo ha ocurrido en el de Salud Pública, con 35 interesados para 30 plazas; en el caso de Gerontología Social se han presentado 66 personas para 36 vacantes y en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos ha habido 27 solicitudes para 30 plazas.