Dos aragonesas, entre las 100 líderes españolas del año

El ranking de Las Top 100 se divide en diez categorías: Académicas e investigadoras; alta dirección; cultura, ocio y deporte; directivas; empresarias; función institucional, pública y política; medios de comunicación; pensadoras y expertas; revelación y emprendedoras, y tercer sector. Se presentaron más de 600 candidatas. Otras aragonesas premiadas en ediciones anteriores son, por ejemplo, Soledad Puértolas, Pilar Muro y Teresa Perales.

Una emprendedora digital

"No somos una ni dos, sino muchas las mujeres que estamos destacando en distintos ámbitos. Estos premios son una manera de dar visibilidad a nuestro trabajo. Igual no todas son conocidas por los medios, pero hay muchas mujeres que son líderes", destaca la zaragozana Alicia Asín, de 35 años, cofundadora de la empresa Libelium. Esta ingeniera informática ha sido premiada en la categoría de "emprendedoras". Su empresa, que nació como una 'start-up' de la Universidad de Zaragoza, ya ha cumplido diez años. Y Alicia suma varios premios por su trabajo. El penúltimo fue el Juan Carlos I, en cuyo jurado figuran 16 premios Nobel.

"Hacemos tecnología que impacta en el mundo", afirmó Alicia, en la celebración del décimo aniversario con su socio David Gascón. Han pasado de una plantilla de tres trabajadores a 70 y exportan a 120 países. Son un referente mundial en soluciones del internet de las cosas: utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas.

"Ahora estamos enfocados en 'smart cities' y agricultura de precisión. El último proyecto es de salud conectada: transformamos una sala de emergencias de un hospital en un maletín, reduciendo el tamaño y el coste. Tiene muchas aplicaciones, por ejemplo para mejorar la atención sanitaria en el medio rural", explica Alicia.

Una médica en lucha contra la malaria

"Estoy muy agradecida por este premio, aunque creo que hay muchas más mujeres españoles científicas con un nivel excelente, trabajando en España y el extranjero. El trabajo hecho por mujeres está en general poco reconocido, tanto en la ciencia como en otros ámbitos: política, economía, empresa, etc. Una muestra es la falta de mujeres en puestos de responsabilidad. Iniciativas como esta sirven para dar visibilidad al trabajo de las mujeres", afirma Azucena Bardají, barbastrense de 43 años, que estudió Medicina en la Universidad de Zaragoza, se doctoró por la Universidad de Barcelona, se formó en Medicina Tropical en Londres y trabaja en el Instituto de Salud Global de Barcelona. El año pasado recibió uno de los cinco premios del programa L'Oréal-Unesco 'For Women in Science' para científicas españolas.

Azucena es epidemióloga y su especialidad es la salud materno infantil en países en desarrollo. "Trabajo en enfermedades relacionadas con la pobreza y que tienen especial impacto en la población más vulnerable: niños y mujeres embarazadas", apunta. La malaria y el embarazo son su principal ámbito de investigación. Trabajó varios años en Mozambique en un proyecto internacional de prevención de la malaria en el embarazo. Y ahora continúa investigando desde el Hospital Clínic de Barcelona.