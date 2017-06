Aragón defiende eliminar los derechos históricos ante la reforma de la PAC

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha presentado varias enmiendas al proyecto de dictamen del Comité de las Regiones titulado 'La PAC después de 2020', en las que defiende que las ayudas lleguen a todos los agricultores y no dependan de derechos históricos que perjudican a jóvenes y emprendedores.

Se trata de siete enmiendas que inciden especialmente en la necesidad de extender la Política Agraria Común a todas las explotaciones y eliminar los derechos históricos, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Asimismo, defienden que las ayudas a los agricultores y ganaderos se realicen en función de la renta agraria y la profesionalidad o la imperiosa necesidad de simplificar la PAC.

De acuerdo con el documento presentado, las ayudas deben llegar a todas las explotaciones agrarias en función de los criterios reglamentarios que se establezcan y no pueden supeditarse a una asignación de derechos históricos que deriva en una patrimonialización de las ayudas o en un mercado especulativo en favor del propietario y no de las explotaciones agrarias. El Departamento de Desarrollo Rural considera necesario "no permitir la asignación de derechos históricos que limitan el apoyo a los emprendedores y a los jóvenes".

Al mismo tiempo, afirma que el actual pago por hectárea no contribuye de forma eficiente a reducir la brecha de renta de los agricultores con respecto al resto de ciudadanos; más bien, supone un incremento de ingresos que favorece un modelo de concentración de la producción agraria que no contribuye a la sostenibilidad ambiental ni al equilibrio territorial, y menos a mantener el modelo de agricultura familiar e integración territorial propio de Europa.

Respecto a la simplificación, la enmienda aragonesa señala que es importante evitar sistemas de control y penalizaciones desproporcionadas en relación al binomio coste público del control/eficiencia de las ayudas en relación con el objetivo al que se orientan, y que especialmente las medidas y controles deben ser más transparentes y justificables socialmente.

Además, denuncia que la complejidad actual no se justifica en términos de eficiencia económica, ambiental y social, y que más bien podría considerarse que deriva del mantenimiento de un "statu quo" innecesario.

Finalmente, otras enmiendas defienden la necesidad de avanzar hacia una posición más equitativa de los productores en la cadena alimentaria y piden una mayor atención a la promoción del pastoreo de la ganadería extensiva en áreas marginales y de baja producción forrajera o en superficies no agrarias.

Todas estas aportaciones se fundamentan en el documento 'Hacia una PAC más justa y eficaz', que recoge las propuestas del Gobierno de Aragón para la próxima reforma de esta política comunitaria.

El documento ha sido también enviado al Comité de las Regiones, cuyo dictamen 'La PAC después de 2020' será debatido por el pleno de este organismo los próximos 12 y 13 de julio.