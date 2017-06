Rafael Catalá: “Cataluña debe acatar la orden de devolver los bienes de Sijena”

En un estado de derecho todos debemos creer en la separación de poderes. La crítica y la discrepancia es legítima, pero siempre dentro del respeto a las responsabilidades de cada uno. Los políticos deberíamos respetar las sentencias. En España tenemos una Justicia independiente y cualificada.

El alcalde Santisteve dice que acude a la Justicia, pese a los varapalos, para "escenificar el conflicto". ¿Cómo lo valora?

Los que se atribuyen ser representantes de la nueva política utilizan, sin duda, la escenografía. Pero no creo en ese tipo de planteamientos, porque a la Justicia se debe acudir para la tutela de derechos. Recurrir a ella no es la manera de gestionar conflictos, sino a través del diálogo y el consenso.

Pues no parece que esta sea la política con Cataluña.

Mantengo lo dicho; tenemos la responsabilidad de buscar soluciones concertadas, pero cuando una de las partes incumple las leyes la obligación del Gobierno es garantizar que se cumplan. Nadie puede estar al margen de la ley.

Una juez de Huesca ordenó hace un año la devolución de los bienes de Sijena pero Cataluña solo envió una parte. ¿Hay que mandar a la Policía a buscar las obras?

Hay que confiar en que tenemos un sistema de garantías y tutela firme y lo que un juez pueda sentenciar en primera instancia tiene vías de recurso.

Es una orden firme de entrega para la ejecución provisional de una sentencia ganada por Aragón.

Lo que dice nuestra Constitución es que los tribunales tienen que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por tanto, hay que hacerla cumplir en sus términos.

¿Es Cataluña desleal con Aragón?

No lo creo. Me imagino que la Generalitat busca cómo cumplir una resolución que considera que no les favorece, pero que tiene todos los visos de legitimidad porque la ha dictado un tribunal competente. No soy experto, pero me consta que surgen problemas de si se pueden trasladar determinados elementos de patrimonio histórico. Pero nadie puede dudar de que cuando un tribunal dicta una sentencia debe acatarse.

Los partidos defienden la despolitización de la Justicia pero no ponen medios para lograrlo. ¿Hasta cuándo hay que esperar?

Hay 5.500 jueces y 2.500 fiscales que cada día hacen su trabajo con cualificación y absoluta independencia. No hay nadie que les diga lo que tienen que resolver, pero lamentablemente se crea un estado de opinión que parecería que no es así. El sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, la designación de magistrados por los parlamentos, los aforamientos o los indultos generan desconfianza. Pues regulémoslo.

Aragón plantea retirar los aforamientos a los políticos. ¿Hay que acabar con estos privilegios?

Nunca lo he entendido como un privilegio, porque acorta las posibilidades de recurso, pero la percepción social es esa y estamos dispuestos a hacerlo. Hay que restringirlo radicalmente y por igual para toda España, fijando quién debe mantenerlo de forma residual y para qué tipo de delitos.

Le acusan de entorpecer la investigación de la corrupción y se ha convertido en el primer ministro reprobado en la democracia. ¿Ha pensado en dimitir?

No pretendo polemizar, pero ha habido más ministros reprobados, como Magdalena Álvarez. Lo que me genera tensión es que se me atribuyan comportamientos impropios sin que se haya probado nada. Me ofende porque es falso, pero como lo dicen en el Parlamento y tienen inmunidad, se quedan tan frescos. Lo último a lo que me he dedicado es a impedir que se investiguen delitos. Más bien al contrario. No me siento desligitimado y mientras tenga la confianza de mi presidente, que me consta, seguiré trabajando.

También se ha reprobado por primera vez al fiscal general del Estado. ¿No le preocupa la imagen de falta de independencia?

Me preocupa que la imagen de las instituciones no se adecue a la realidad. Pasan cosas divertidas, como que me reprueben por supuestas injerencias en la Fiscalía y al mismo tiempo me piden que cese al fiscal general, algo que no puede hacer el Gobierno. El debate está distorsionado. Se designó como fiscal general a un magistrado del Supremo, con 40 años de carrera, reconocido y prestigiado.

Bárcenas ha dicho (por ayer) que no tiene por qué pedir perdón ¿Comparte su afirmación?

Bueno... En este asunto y en todos debo declarar la presunción de inocencia. Hasta que no haya sentencia firme, no tengo por qué creer que alguien es culpable por mucho que las pruebas parezcan apuntar es esa dirección.

¿El PP tiene que hacer algún acto de contrición ante la retahíla de casos de corrupción?

La retahíla de casos es equivalente a la de otros partidos. Son casos de personas y no de partidos, porque no son corruptos. El PP tiene 800.000 militantes y la enorme mayoría son gente honesta. Por eso me parece muy injusto atribuir a un partido la responsabilidad de unas personas. Los casos de corrupción que existen en el PP, como los de PSOE u otros, nos avergüenzan e irritan a todos.

¿Y no le parece injusto poner al mismo nivel los casos de corrupción del PP con los del resto?

Hay muchos más imputados y recursos públicos afectados en los casos atribuidos al PSOE que al PP. No hay nada comparable a los supuestos 8.000 millones en los ERE, Mercasevilla, Formación... Parece que solo se habla de los casos del PP, que son graves, y no quiero minimizar ni un ápice. Hay otros que hablan como si estuvieran libres de toda mancha. Y en C’s y Podemos ya tienen imputados, gente que cobra becas y no da clases, no da de alta a sus colaboradores y tienen financiación ilegal de Venezuela y de Irán.

Alude al caso del asistente de Echenique, pero su fraude a la Seguridad Social es una infracción, no un delito...

Que dé lecciones alguien que tiene que barrer algo en casa... Hay que tener cuidado cuando vas por la vida diciendo a los demás lo que tienen que hacer y tienes algo que tapar en casa. Pero ni comparo ni justifico. Condeno absolutamente todos los casos de corrupción.

Este fin de semana se han cometido dos asesinatos por violencia machista. ¿Es lógico que la confesión sea aún una atenuante?

La reforma del Código Penal es un elemento abierto. La semana pasada presentamos una proposición de ley para revisar los delitos de seguridad vial por el atropello de ciclistas y lo que es más grave, su abandono en las cunetas. Eso está mal recogido y lo vamos a cambiar. En materia de violencia contra la mujer es parecido.

¿Piensa legislar para que también se considere víctimas a los hijos de maltratadas?

Sí. Lo estamos considerando a efectos de tratamiento o indemnización...

¿Cree necesario retirar la custodia de los hijos al maltratador?

Absolutamente. El agresor nunca debería quedarse con la patria potestad de los menores porque es evidente que hay riesgos patológicos que impiden su cuidado.

Los funcionarios de Justicia ponen en entredicho la incompatibilidad de sistemas de gestión procesal. ¿Tiene algún arreglo?

No es fácil, pero lo tiene. Con las trasferencias, algunas comunidades optaron por dotarse de sistemas de gestión distintos. Ahora tenemos siete, una barbaridad. Estamos haciendo una evaluación y cuando creamos entre todos cuál es el mejor, lo aplicaremos.

¿Y cuándo será eso?

Si sale bien la cosa, creo que en dos años podemos tener el mismo sistema para todas las comunidades.