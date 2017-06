“Con el nuevo baremo del Salud podríamos perder nuestro trabajo”

A principios de mes, el Gobierno de Aragón y los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad firmaron un acuerdo para modificar los baremos sanitarios. Este documento estipula los puntos que obtiene el personal sanitario y no sanitario para poder acceder a un puesto de trabajo; lo que ha levantado ampollas en determinados sectores. Primero fueron los trabajadores del Hospital Militar de Zaragoza, que pidieron que sus horas trabajadas puntuaran como las de cualquier trabajador del Salud (a pesar de depender de Defensa). Tras una semana de quejas, el departamento de Sanidad les ha escuchado y ya ha aprobado (junto con los sindicatos) el cambio.

Ahora, tras una semana organizándose, se ha erigido la Plataforma contra los nuevos baremos del Salud (formada por diferentes colectivos como enfermos, celadores o técnicos auxiliares de cuidados de enfermería). Su primer movimiento se inició en Change.org, recogiendo firmas para pedir al Departamento de Sanidad que el baremo no sea con carácter retroactivo. “De momento, llevamos más de 4.000 y ahora las estamos recogiendo de manera física para presentarlas el lunes al gerente del Salud”, explica José Vicente, portavoz de este colectivo. De hecho, ese mismo día, a las 10.00 tienen programada una concentración en la puerta del Hospital Miguel Servet.

“Somos varios los colectivos afectados y, si no cambian el baremo, muchos podríamos perder nuestro trabajo, ya de por sí bastante inestable”, lamenta. El problema se encuentra en cuánto puntúa cada oposición aprobada, los años de trabajo, la formación adquirida y los cursos realizados, entre otras cuestiones. “Por ejemplo, hasta ahora por cada oposición que se aprobara (fuera de Aragón o de cualquier otra comunidad autónoma), te daban 6 puntos (lo que equivale a tres años de trabajo). Con la modificación propuesta, las oposiciones que no sean de Aragón ya no cuentan y las de aquí valen 25 puntos (ocho años de empleo)”, explica.