La Comisión Europea respalda el proyecto del Canfranc con la subvención de los estudios

Nada más conocerse la noticia, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, manifestó que dicha financiación significa que la reapertura "es irreversible. Es un paso definitivo. Una gran noticia: Bruselas acaba de aprobarnos la subvención solicitada para la reapertura del Canfranc. Un paso decisivo", manifestó Lambán a través de las redes sociales.

La Comisión Europea comunicó al Ministerio de Fomento que han seleccionado 17 proyectos de inversión en España por una cantidad global de 81,3 millones. Entre ellos se encuentra la financiación española de la parte del Canfranc, con 1.990.000 euros. El resto, hasta los 7,5 millones, incluye la subvención a la parte francesa presentada por Nueva Aquitania al unísono con Aragón. Además, financia la conectividad de la estación de Delicias para los que la UE aporta 709.000 euros.

Las ayudas europeas para el Mecanismo Conectar Europa (Connecting Europe Facility- CEF) se enmarcan en una inversión de 198,3 millones en España y serán aprobadas definitivamente en el Comité CEF, integrado por los gobiernos de los países europeos, que se celebrará en Bruselas el próximo 6 de julio.

En el actual período 2014-2020 la Comisión Europea lleva otorgados 900 millones para inversiones en Europa, pero es la primera vez que se incluye la reapertura del Canfranc con la propuesta presentada por Aragón y Nueva Aquitania. "Ha sido un espaldarazo definitivo para la reapertura y el respaldo de un trabajo realizado entre Aragón y Nueva Aquitania", manifestó el consejero de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda José Luis Soro, quien se mostró "eufórico". "No pensábamos que se iba a conocer este viernes y cuando he visto los documentos de la Unión Europea me ha quedado más claro que han aprobado el proyecto de los 15 millones que presentamos y la financiación de la mitad, los 7,5 millones para los dos países", precisó Soro.

El Gobierno de Aragón considera que después de haber convencido a los países de España y Francia en la reciente reunión del cuatripartito, el apoyo de la Comisión Europea de ayer significa que la reapertura de la línea internacional cerrada desde 1970 –inaugurada en 1928– será "imparable. Esta financiación de estudios abre la puerta a que empiecen las obras a partir del 2020", agregó Soro. El consejero valoró tanto el apoyo social de Aragón como el de asociaciones como Crefco.